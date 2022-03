Accenture przygotuje Ukrainki i Polki do pracy w IT. Za darmo

Carrots Academy - Across Borders – pod tym hasłem już 11 kwietnia ruszy specjalna edycja szkolenia przygotowana wspólnie przez Accenture, fundację Carrots (społeczność Geek Girls Carrots) oraz think tank technologiczny Startup Poland. Cel? Zachęcić jak najwięcej kobiet do pracy w IT.

Rekrutacja trwa do 1 kwietnia, a szkolenia zaczynają się 11 kwietnia (Fot. Jiri Matejicek/Wikimedia/CC BY-SA 3.0)

Tematem kolejnej edycji programu zachęcającego kobiety do pracy w IT będzie cyberbezpieczeństwo.

Szkolenie skierowane jest zwłaszcza do Ukrainek, które uciekły przed wojną i daje szansę na zdobycie zatrudnienia w atrakcyjnej branży.

Rekrutacja trwa do 1 kwietnia, a szkolenia zaczynają się 11 kwietnia.

- Od kilku lat, m.in. poprzez szkolenia w ramach Carrots Academy, podejmujemy działania na rzecz zachęcania nowych osób do pracy w IT oraz cyberbezpieczeństwie, która poza atrakcyjnym poziomem wynagrodzenia daje szerokie perspektywy rozwoju zawodowego i stabilność zatrudnienia. Tegoroczna wiosenna edycja jest zupełnie wyjątkowa, ponieważ dedykujemy ją przede wszystkim kobietom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Odbycie szkolenia, które pozwoli zdobyć lub rozwinąć kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa, otworzy im drzwi do pracy na rynku IT – mówi Artur Józefiak, dyrektor zarządzający obszaru cyberbezpieczeństwa Accenture w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej.

Cyberbezpieczeństwo jest jedną z najszybszych ścieżek rozwoju w IT. W programie udział mogą wziąć zarówno kobiety, które nie mają jeszcze doświadczenia w branży, ale rozumieją pewne schematy i hobbystycznie interesują się technologią, jak również kobiety pracujące w IT, analityczki czy studentki ostatnich lat kierunków technicznych, które chcą pogłębić swoją wiedzę.

- Carrots Academy, to nie tylko możliwość zdobycia kompetencji przyszłości, ale też okazja na bezpośrednią interakcję z ekspertami i kobietami, które są w tym samym punkcie kariery. Ta szkółka, to edukacja, inspiracja i integracja w jednym. Zawsze była wyjątkowa, a tym razem będzie jeszcze bardziej różnorodna i niosąca pomoc, na której uczestniczki będą mogły budować swoją bezpieczną przyszłość. W miesiąc, za darmo damy im szansę na zupełnie nową drogę zawodową i pracę w dynamicznie rozwijającej się branży - mówi Katarzyna Marchocka z Geek Girls Carrots. Program szkolenia Across Borders Program obejmuje pięć modułów: bezpieczeństwo w chmurze, cyfrowa tożsamość, bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, pentesting oraz strategia bezpieczeństwa informacji. - Jako społeczeństwo egzamin z sąsiedztwa zdaliśmy na piątkę. Jednak musimy pamiętać, że pomoc Ukrainkom, które uciekły przed wojną to nie tyle sprint co maraton. Dlatego postanowiliśmy zaangażować się w projekt, który części z nich może pomóc ułożyć sobie życie na nowo, ale w dłuższej perspektywie. Akademia ma przygotować uczestniczki do zdobycia nowego zawodu i to w branży o dużym potencjale – cyberbezpieczeństwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi IT – dodaje Tomek Snażyk, prezes Startup Poland. Czytaj więcej: Kobiety robią gry i jest ich coraz więcej Jest to jedna z kilku inicjatyw Accenture w odpowiedzi na sytuację w Ukrainie. Na początku marca firma poinformowała o zaprzestaniu działalności w Rosji oraz wsparciu dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców ukraińskich w Polsce, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech i w Czechach poprzez przekazanie 5 mln USD na rzecz organizacji non-profit. Accenture zadeklarowało też, że podwoi każde wsparcie finansowe, którego udzielają na rzecz Ukrainy pracownicy Accenture.

