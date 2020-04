8 na 10 studentów chciałoby odbyć staż. Blokadą są jednak pieniądze

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że ponad 80 proc. studentów i absolwentów jest zainteresowana odbyciem stażu w Polsce. Podobny odsetek ma już na swoim koncie udział w stażu lub praktykach.

Problemem jest wynagrodzenie. Dla 71 proc. studentów i absolwentów do 30. roku życia zarobki są ważne. Prawie 40 proc. ankietowanych pracuje głównie dla pieniędzy. Ci, którzy na staż nie poszli, tłumaczą to przede wszystkim tym, że staże są zazwyczaj bezpłatne (42 proc.).

- Teraz doświadczenie i kompetencje będą się liczyć jak nigdy – prognozuje Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef programu kariera.

Dla 55 proc. studentów na równi z pieniędzmi na stażu liczy się możliwość zdobycia doświadczenia. Prawie co drugi badany uważa, że zdąży jeszcze zarobić pieniądze, a na razie chce rozwijać swoje zainteresowania. I choć 54 proc. studentów i absolwentów jest gotowa wybrać ciekawą pracę, nawet jeśli mniej płatną, to często jej nie znajduje.

Aż 80 proc. studentów i absolwentów ma doświadczenie w pracy, która nie była związana z ich kierunkiem studiów. Przede wszystkim skarżą się na brak ofert w ich branży (42 proc. odpowiedzi) lub trudności w pogodzeniu pracy ze studiami (34 proc. ankietowanych).

Ci, którzy w ogóle na staż nie poszli, dodawali także trudności w dostaniu się na ciekawy staż (21 proc.) i brak ciekawych ofert stażowych (18 proc.).

Studenci wybierając staż, zwracają także uwagę na elastyczne godziny, które pozwolą im łączyć pracę zawodową ze studiami. Co czwarty badany chciałby, by powierzane zadania były dostosowane do możliwości i zainteresowań stażysty. Dla co piątej osoby ma znaczenie branża.

- Dobry staż to inwestycja w karierę. Przy zatrudnianiu, firmy zwracają uwagę, jakie doświadczenie mają studenci i absolwenci, więc warto je zdobyć zawczasu – mówi Marian Owerko.

- Jeśli ktoś smażył frytki, a ubiega się o pracę w finansach, to taki wpis w CV pokaże życiową zaradność, ale nie będzie pomagał w zdobyciu stanowiska specjalistycznego. Ale jeśli ktoś w tym czasie stażował w księgowości czy współpracował przy projektach inwestycyjnych, to na pewno zyska w oczach pracodawcy. Trzeba też pamiętać, że dobre staże oferują uczestnikom wynagrodzenie, które pozwala im się utrzymać - dodaje.