8 kierunków studiów, po których pracę dostaniesz od ręki

Nie wystarczy wybrać prestiżową uczelnię i modny kierunek studiów, by mieć pewność, że po studiach od razu znajdzie się pracę. Są jednak kierunki, po których studenci mogą by spokojni o swoją przyszłość. Oto 8 kierunków studiów - według systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) - po których najszybciej znajdziesz pracę.

Dobrze wybrany kierunek studiów to duży plus na starcie kariery (fot. unsplash.com/Annie Spratt)

Największą szanse na błyskawiczne znalezienie pracy - nieraz już w trakcie nauki - mają studenci informatyki. Oni od lat są rozchwytywani na rynku pracy. Pandemia tylko zwiększyła zapotrzebowanie na nich.

Kto jeszcze może liczyć na pracę niemal od ręki? Dobre perspektywy daje ukończenie logistyki, budownictwa, mechaniki i budowy maszyn czy energetyki.

ELA to system, który bada losy absolwentów szkół wyższych przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów. Zbiera informacje m.in. o tym, jak szybko po zakończeniu studiów młodzi ludzi dostali pracę.

Dobrze wybrany kierunek studiów to duży plus na starcie kariery. Po ukończeniu go nie będziemy skazani na czasochłonne i stresujące poszukiwanie pracy oraz pensję oscylującą w granicach wynagrodzenia minimalnego, co wcale nie jest rzadkie, jeśli chodzi o pierwsze doświadczenia na drodze zawodowej. Jakie kierunki studiów wybrać, by mieć pewność, że pracę znajdziemy niemal od ręki?

1. Informatyka

Kierunek ten od wielu lat znajduje się na czele najbardziej opłacalnych. Osoby, które go wybiorą, nie muszą czekać na ukończenie studiów, by znaleźć pracę, bardzo często podejmują ją już w trakcie nauki. Rozwój technologiczny, jakiego jesteśmy świadkami, tylko zwiększył zapotrzebowanie na pracowników z tego sektora, więc ich perspektywy zawodowe są lepsze.

2. Logistyka

Pandemia wpłynęła na rozwój usług e-commerce, co przełożyło się na ogromne zainteresowanie pracowniami z branży logistycznej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Polska jest coraz częściej wybierana jako miejsce lokalizacji inwestycji magazynowych przez wiele firm. Nowe magazyny budują Amazon czy Allegro. Jak wynika z danych ELA, studenci tych kierunków pracę na etacie otrzymują zaraz po studiach.

3. Mechanika i budowa maszyn

Kierunki techniczne uchodzą za jedne z najbardziej przyszłościowych. Dane z ELA tylko to potwierdzają. Absolwenci tego kierunku mają szansę zostać konstruktorem-mechanikiem, technologiem programistą maszyn lub ich operatorem. Pracę znajdują nie tylko w firmach produkujących maszyny, ale także w firmach konsultingowych.

4. Architektura

To jeden z najpopularniejszych kierunków studiów od lat, jednak w ostatnich latach przeszedł spore zmiany. Bowiem budowa domu, bloku czy mostów polega dziś na stosowaniu wielu nowości technologicznych. Bez większych problemów pracę znajdą studenci architektury, którzy zapoznają się również z nowinkami związanymi z systemami sterowania inteligentnymi budynkami. 5. Budownictwo Branża budowlana jest jedną z tych, w których bezrobocie jest stosunkowo niskie. Do tego zapotrzebowanie na pracowników jest ogromne i cały czas rośnie. Sektor szacuje, że obecnie brakuje na rynku nawet 60 tysięcy pracowników. Muszą to być osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i nieraz posiadające odpowiednie uprawnienia, więc bardzo trudno jest je ściągnąć np. z zagranicy. Dlatego perspektywy pracy przed absolwentami tego kierunku są bardzo optymistyczne. 6. Automatyka i robotyka Układy i systemy automatyki znajdziemy dziś w prawie wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w gospodarce, przemyśle i nauce. Automatyzacja i robotyzacja bezpośrednio wpływają na całe nasze życie. Widać to doskonale w czasie pandemii, gdzie wiele firm zdecydowało się zainwestować w tego typu rozwiązania. Przykład, który każdy z nas widzi na co dzień, to samoobsługowe kasy w popularnych dyskontach. Eksperci są pewni, że trend ten będzie się nasilał w najbliższych latach. Osoby po automatyce i robotyce nie muszą się obawiać o przyszłość. Praca sama je znajdzie. 7. Energetyka W ubiegłym roku branża energetyczna była jedną z najszybciej rozwijających się i zmieniających w Polsce. Dlatego pracownicy są w niej pilnie poszukiwani, jednak nie wszyscy. Dużą rolę w budowie listy niezbędnych kompetencji odgrywa transformacja w kierunku pozyskiwania energii z ekologicznych źródeł. 8. Metalurgia Absolwenci tego kierunku studiów potrzebowali średnio pół miesiąca, żeby znaleźć pracę na etacie. Wybierając go zdobyli wiedzę m.in. z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, podstaw informatyki, automatyki oraz ekologii czy z zakresu przetwórstwa metali i stopów. To wszystko jest wiedza potrzebna w wielu firmach związanych nie tylko z przemysłem metalowym, ale też wydobywczym, branży recyklingu metali czy energetyce.

