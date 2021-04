70 proc. Polaków chce się szkolić. Oto jaki zawód wybierają

Kursy przemysłowe, księgowe, sprzedażowe i programistyczne - to do tych branż Polacy przekwalifikowują się najczęściej, licząc od momentu wybuchu pandemii.

Badanie pokazujące, po jakie szkolenia Polacy sięgają najczęściej, zostało przeprowadzone przez Randstad na prośbę Kodilla.com pod koniec marca 2021 roku. Pod lupę wzięto 500 osób, które w ciągu ostatniego roku wykazały chęć przekwalifikowania się do nowego zawodu.

- Sprawdziliśmy, jakie kierunki w ciągu ostatniego roku obierały osoby, które aktywnie walczą o swoją pozycję i konkurencyjność na rynku pracy, a także przeanalizowaliśmy, jakie kursy czy szkolenia branżowe najchętniej wybierały - tłumaczy Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy z Randstad Polska.

Co ciekawe, jeszcze trzy, cztery lata temu szkoleniami cieszącymi się największym zainteresowaniem były kursy rozwoju osobowości i kariery zawodowej, a także przygotowujące do zawodu nauczyciela czy pracy w zarządzaniu i administrowaniu.

- Pracownicy nadal chcą się rozwijać i wbrew utrudnieniom dbają o swoją karierę, jednak zapisują się na kursy dające im konkretne umiejętności praktyczne. Szkolenia, po których mogą starać się o nową, lepszą pracę. Nie są to już zatem szkolenia dotyczące kwalifikacji miękkich, lecz kursy przemysłowe, księgowe czy programistyczne - mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com.

Według badania Randstad i Kodilla.com najchętniej wybierane kursy przez osoby poszukujące pracy w 2021 roku to kursy przemysłowe, w tym najczęściej dla operatorów wózka widłowego, operatorów maszyn CNC, spawalnicze (28 proc.). Kandydaci wybierali także kursy sprzedażowe (21 proc.) oraz kursy finansowe i księgowe (14 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: kursy marketingowe (10 proc.), w tym najczęściej digital marketingu i grafiki komputerowe, kursy IT, w tym najczęściej programistycznych lub związanych z administracją IT (9 proc.) oraz kursy budowlane (6 proc.).

Polacy chcą się szkolić

Jak wynika z opublikowanego pod koniec 2020 roku badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego, swoje kompetencje zawodowe rozwija 70 proc. Polaków w wieku 25-64 lata. Co ciekawe, dominującą formą aktywności edukacyjnej dla tej grupy wiekowej jest niezmiennie nieformalne uczenie się - zaznaczają eksperci PARP.

Często wykorzystywaną formą uczenia się jest też kształcenie w miejscu pracy (z wykorzystaniem mentoringu, obserwacji, coachingu, uczenia się wzajemnego w zespołach) - tak rozwija swoje kompetencje 30 proc. ogółu Polaków w wieku 25–64 lata, a 38 proc. pracujących. W publikacji PARP Wyniki BKL 2019 potwierdzają więc znaczenie tych form uczenia się, które mają charakter elastyczny, pozwalają na łączenie aktywności rozwojowej z pracą i innymi obowiązkami.

- Znacząca większość osób w wieku 25-64 lata wykazuje wysoki poziom chęci do nauki, a czterech na pięciu Polaków wciąż pragnie się dokształcać. Dominującą formą rozwoju kompetencji jest niezmiennie nieformalne uczenie się, na które wskazuje 70 proc. respondentów - czytamy w raporcie PARP.

Z danych PARP i UJ wynika też, że główną rolę odgrywają tutaj nowe technologie.

- Biorąc pod uwagę zmiany spowodowane pandemią koronawirusa i ograniczenia z tym związane, dobrze rokuje natomiast wzrost znaczenia nowoczesnych technologii w rozwoju kompetencji. Według wyników badań BKL 2019 ponad połowa dorosłych Polaków wykorzystuje do tego internet. Widać też, że korzystanie z tego narzędzia w celu zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności znacząco wzrosło - wskazują autorzy raportu.

Z kolei do najrzadziej wykorzystywanych form uczenia się dorosłych należy edukacja formalna. Swoje kompetencje na studiach podyplomowych, zaocznych czy MBA rozwija jedynie 2 proc. Polaków, a w szkołach dla dorosłych uczestniczy zaledwie 1 proc. spośród nich.

Kto najczęściej się szkoli?

Z analizy Randstad i Kodilla.com dowiadujemy się również, które ścieżki rozwoju wybierały poszczególne grupy wiekowe czy też jaką rolę w tym procesie odgrywa wykształcenie.

- Widzimy, że np. kursy IT wybierają częściej osoby w wieku 18-29 lat, a kursy spawalnicze lub na operatorów wózków widłowych 50- i 60-latkowie - zwraca uwagę Mateusz Żydek.

Ponadto osoby z wykształceniem wyższym najczęściej decydowały się na kursy księgowe, kursy IT, kursy marketingowe. Z wykształceniem podstawowym zaś - kursy operatora wózka widłowego, spawalnicze i budowlane.

COVID-19 zmusza do przebranżowienia

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” firmy Personnel Service wynika, że zdecydowana większość przedsiębiorców boi się spowolnienia gospodarczego w 2021 roku. Niemal połowa, bo 45 proc. firm jest zdania, że osłabienie gospodarki w tym roku będzie większe niż rok wcześniej, co piąty przedsiębiorca twierdzi, że utrzyma się sytuacja z 2020 roku, a tylko co czwarty liczy na poprawę.

Wśród głównych wyzwań, z jakimi będą musieli się mierzyć w kolejnych miesiącach, pracodawcy wskazują m.in. na utrzymującą się niepewność związaną z koronawirusem (47 proc.), wyższe koszty prowadzenia działalności (43 proc.), spowolnienie gospodarcze (37 proc.) oraz kolejne obostrzenia rządowe (33 proc.).

Z badań wynika, że plan obniżenia poziomu zatrudnienia ma co czwarta firma. To o 11 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania. Wówczas zwalniać pracowników planowało 13 proc. przedsiębiorców. Najwięcej deklaracji o redukcji etatów składają największe i średnie firmy (po 29 proc.), natomiast najrzadziej małe (22 proc.). Jeżeli chodzi o branże, wyróżnia się sektor handlu, gdzie 29 proc. pracodawców zgłasza konieczność redukcji etatów. W przypadku przemysłu i sektora publicznego taką deklarację składa po 23 proc. firm, a w usługach 22 proc.

Jak zauważają autorzy badania, pandemia przyczyniła się do zwiększenia motywacji do rozwoju wśród pracowników. 44 proc. z nich pod wpływem doświadczeń ostatniego roku planuje w 2021 roku zdobywać nowe kompetencje, a co czwarty jeszcze nie wie, ale nie wyklucza tego w przyszłości.

Szczególnie mocno nastawiona na zdobywanie nowych umiejętności jest najmłodsza grupa respondentów w wieku 18-24 lata (60 proc.) oraz 25-34 lata (57 proc.). W starszych grupach wiekowych ten entuzjazm jest mniejszy. Tylko 29 proc. osób powyżej 55. roku życia planuje nabywać nowe kompetencje oraz co trzeci 45-54-latek.

- To bardzo dobra informacja, że młodzi ludzie chcą zdobywać nowe kompetencje. To ułatwi im przebranżowienie się, a wielu z nich czeka ten scenariusz już w najbliższej przyszłości. Głównie dotyczy to pracowników z branży gastronomicznej, turystycznej czy usługowej. Nie wiadomo, jak długo potrwa powrót w tych sektorach do normalności, więc pracownicy będą musieli szukać pracy gdzie indziej. Już teraz widzimy, że do prac w fabrykach zaczynają się zgłaszać młodzi ludzie, którzy dotychczas omijali tego typu oferty szerokim łukiem. Ich miejsca dotychczas zajmowali Ukraińcy, a teraz widzimy, że ten trend się odwraca – podsumowuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.