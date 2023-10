65 proc. z nich będzie pracować w zawodach, które nie istnieją

Kompetencje przyszłości to nie wiedza. To zestaw umiejętności, stanowiący narzędzia do radzenia sobie w nowoczesnym świecie oraz w przyszłości, której nie sposób przewidzieć. problem w tym, że polskie szkoły ich nie uczą.

W świetle tych danych, naturalnym wydaje się wniosek, że uczenie się schematów nie ma już dłużej sensu. Obecnie istotne jest stawianie na zdobywanie umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie radzić sobie z niewiadomymi, szybciej adaptować się do zmian i, co najważniejsze, rozumieć te zmiany.

Wyzwaniem edukacji jest wyposażenie młodego pokolenia w narzędzia i umiejętności, których będą potrzebować w przyszłości bez względu na to, jak będzie wyglądał rynek pracy. Prób określenia, czym są kompetencje przyszłości, jest wiele. Wśród najczęściej wymienianych znajdziemy m.in. krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność, umiejętność współpracy czy skuteczną komunikację z innymi. Wszystkie łączy jednak wspólny mianownik - konieczność zmiany definicji nauki z klasycznej, pamięciowej, na nowoczesną - kompetencyjną.

Edukacja XIX wieku. "Młodzi ludzie nie znają już rzeczywistości offline"

Sztywno określone ramy, wyraźne szczeble nauczania i lekcje w skrupulatnie podzielonych blokach tematycznych – szkoła, jaką znamy to pokłosie, wprowadzonej ponad 200 lat temu, pruskiej reformy edukacji. Zainicjowana przez Fryderyka Wilhelma III, obowiązkowa szkoła powszechna była rewolucją, gwarantującą dostęp do edukacji, lecz jego podwaliną była nie tylko chęć zbudowania silnego mocarstwa, ale chęć wykształcenia posłusznych i uległych obywateli. Schemat, który dotąd świetnie funkcjonował w fabrykach, został przeniesiony na najmłodszych.

System pruski celowo nie został zaprojektowany tak, aby uczyć myślenia. Oparty na nauce pamięciowej, często bez połączenia między tematami – to model, który nie nadąża za zmieniającym się światem, bo sam poddaje się bardzo powolnym zmianom. Zbyt wolnym, aby realnie wspierać dzieci i przygotowywać je na wyzwania przyszłości.

– Młodzi ludzie nie znają już rzeczywistości offline. Powoduje to u nich dysonans – to, czego doświadczają na co dzień różni się od tego, z czym spotykają się w szkole. To tylko wzmacnia ich zagubienie i demotywuje – mówi Monika Kamińska-Wcisło z Centrum Nauczania Domowego, która na co dzień promuje misję edukacji domowej, opartej na założeniach edukacji 4.0. – Dzieci są przeciążone ilością materiału, sfrustrowane tym, że informacje, których muszą uczyć się na pamięć, są do znalezienia w internecie w ciągu kilku sekund. To buduje dodatkowy mur między dzieckiem a całym systemem edukacji.

Edukacja 4.0 to podejście do nauki, które wpisuje się w czwartą rewolucję przemysłową i dąży do zmiany edukacji przy użyciu zaawansowanych technologii i automatyzacji. Zakłada, że nauka będzie oparta o doświadczenia praktyczne i kompetencje – w kontrze do systemu bazującego na pruskim modelu, w którym egzaminy nie weryfikują realnej wiedzy ucznia oraz sposobów jej wykorzystania, tylko pamięć – która jest ulotna i przeciążona informacjami. Nauczyciel w Edukacji 4.0 przyjmuje rolę przewodnika. Zamiast wykładać, uczy efektywnego wykorzystywanie informacji – ich wyszukiwania, ale też weryfikowania źródeł, poddawania danych pod wątpliwość oraz krytycznego myślenia.

Istotne jest stawianie na zdobywanie umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie radzić sobie z niewiadomymi, szybciej adaptować się do zmian i, co najważniejsze, rozumieć te zmiany (Fot. Product School/Unsplash)

Kompetencje przyszłości - to ich powinniśmy się uczyć w szkołach

Również prof. UW, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, kierowniczka Katedry Transformacji Technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl, że należy skoncentrować się na rozwoju kompetencji przyszłości. Jej zdaniem warto rozwijać kompetencje cyfrowe, które pozwolą nam zrozumieć, co i w jaki sposób robi algorytm. Po drugie należy skupić się na umiejętnościach miękkich, takich jak komunikacja. Potrzebne są także kompetencje transformatywne, czyli umiejętność brania spraw w swoje ręce i inicjowania działań. Problem polega na tym, że tych kompetencji nie uczymy w szkole podstawowej, szkole średniej, a nawet na studiach.

- To podstawowe wyzwanie dla szkolnictwa, które jest teraz w wyjątkowo trudnym momencie. Mamy pokolenie wykładowców, którzy nie posiadają wspomnianych kompetencji. W przeciwieństwie do młodych pokoleń, nie wychowali się w cyfrowym świecie, z kolei młodzi nie znają świata bez internetu, komputera czy nauki zdalnej. Mają zupełnie inny sposób myślenia i podejścia do cyfrowego świata. Nie posiadają jednak umiejętności takich, jak higiena cyfrowa czy samodyscyplina - mówi Katarzyna Śledziewska.

Także dr Justyna Pokojska, koordynatorka programu Jobs&Skills for the Future w DELab UW, adiuntka na Wydziale Socjologii UW zwraca uwagę na ten problem. Z badań UW wynika, że tylko 30 proc. uczelni uczy kreatywnego myślenia na najniższym poziomie.

- To bardzo niewiele. Myślę, że w dużej mierze przyczynia się do tego nasz system edukacji. Jakość kształcenia jest mierzona m.in. poprzez osiąganie wytyczonych celów w obszarach przedmiotowych. Ponadto przedmioty są nieprzechodnie i nie współpracują ze sobą. Zmiana w tej kwestii wymagałaby uczenia projektowo-zadaniowo – tak jak robią to w Skandynawii. - mówi Justyna Pokojska.

- Przykładowo uczniowie szkoły średniej mogliby otrzymać zadanie – zbudować huśtawkę na placu zabaw. By to zrobić, muszą pracować w zespole – uczą się więc współpracy i komunikacji. Wspólnie muszą znaleźć odpowiednią przestrzeń – uczą się współpracy ze środowiskiem. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych – rozwijają kompetencje miękkie. Na koniec uczniowie mogą stworzyć projekt huśtawki w programie informatycznym. Cały projekt zajmie pół roku, ale rozwinie umiejętności w wielu obszarach. Co więcej, młodzi zdobywają wiedzę poprzez praktykę, a nie z książek czy wykładów nauczyciela. Niestety wprowadzenie nauki projektowo-zadaniowej nie jest łatwe. W Polsce nauczyciel jest rozliczany z realizacji podstawy programowej, dlatego skupia się na osiąganiu odgórnie postawionych celów. Nie będzie mógł zakończyć roku szkolnego bez odpowiedniej liczby sprawdzianów. Potrzeba systemowych zmian, jednak wiadomość o kolejnej reformie w szkolnictwie zapewne wywołałaby opór wielu osób - dodaje.

