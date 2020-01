11. edycja programu wsparcia m.in. dla młodych nauczycieli akademickich. Pula "Lidera" to 100 mln zł

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

16 stycznia w Warszawie odbyła się gala programu Lider, podczas której Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podsumowało ubiegłoroczną edycję programu. Wówczas wsparcia udzielono 42 młodym naukowcom, którzy otrzymali łącznie ok. 60 mln zł na prowadzenie innowacyjnych badań (chęć udziału w dziesiątej edycji konkursu zgłosiło 233 badaczy).

NCBR ogłosiło już też nabór wniosków do jedenastej edycji konkursu, który potrwa do 16 marca 2020 r. Na jeden projekt można uzyskać maksymalnie 1,5 mln zł dofinansowania. O środki mogą się starać doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora, od którego uzyskania nie upłynęło siedem lat. Nie ma ograniczeń związanych z dziedziną nauki. Dofinansowanie można przeznaczyć na badania aplikacyjne i/lub prace rozwojowe.

- Program LIDER od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców, co potwierdza rosnąca z każdym rokiem liczba aplikujących o środki. Wyraźnie widać, że młodzi, zdolni badacze na starcie kariery naukowej mają ambitne pomysły z potencjałem do komercjalizacji i zapał, by je realizować. Wychodząc naprzeciw ich możliwościom NCBR zwiększył budżet konkursu do 100 milionów złotych - wyjaśnia prof. Grzegorz Wrochna, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Czytaj też Młody człowiek będzie mógł "przymierzyć" wybrany zawód jak ubranie czy buty.

Jak informuje z kolei Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, statystyczny "Lider" to 32-letni doktor nauk inżynieryjnych i technicznych, który realizuje swój projekt z partnerską uczelnią w dużym mieście.

- Jednak statystyki pokazują, że każdy młody badacz ma szansę na sukces. Najmłodszy laureat konkursu miał 24 lata, natomiast 1/3 zwycięzców konkursu to kobiety - podkreśla resort.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!