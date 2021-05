Znikają z powierzchni Ziemi… Stwórzmy im przyjazny dom

REKLAMA

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II

Umierają po cichu i w samotności. Brakuje dla nich pożywienia i przyjaznego domu na całym świecie. To problem globalny, który możemy zmienić, zaczynając od swojej małej ojczyzny, własnego miasta. Mowa o pszczołach, których populacja z roku na rok gwałtownie się zmniejsza. Pajmon Centrum Pracy Tymczasowej sp. z o.o. zainicjował akcję #PajmondlaPlanety, w ramach której już w maju tego roku posadzi łąki kwietne w Żorach i tym samym pomoże pszczołom. Weźcie z nas przykład! Każdy z nas może pomóc i uratować te małe stworzenia. Tak mało, a tak wiele możesz uczynić, aby zmienić świat.

Czy wiesz, że 1/3 globalnej żywności, którą spożywa człowiek, jest wynikiem zapylania przez pszczoły miodne? Czy wiesz, że pszczoły muszą odwiedzić blisko 8,5 miliona kwiatów akacji, aby zebrać 1 kilogram miodu? Czy wiesz, że jedna pszczoła za życia może wyprodukować tylko lub aż 1/12 łyżeczki miodu? Statystyki dają do myślenia. Te maleńkie owady biorą na siebie ogrom obowiązków dla dobra każdego człowieka. Niestety wielu z nas tego nie docenia. Każdy z nas może jednak uczynić mały gest w swoim najbliższym otoczeniu, aby sprowadzić większe liczby pszczół do naszych miast. Zyskają na tym wszyscy. Najprostszym sposobem może być posadzenie łąk kwietnych – to trend, który z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie.



Zachęcamy do włączenia się do akcji #PajmondlaPlanety, w ramach której Pajmon Centrum Pracy Tymczasowej sp. z o.o. wysieje już w maju tego roku rośliny miododajne w Żorach (miasto w województwie śląskim, na dobry początek), bo nie tylko samym biznesem człowiek żyje. Firma Pajmon na co dzień deleguje pracowników tymczasowych i stałych do zakładów w całej Polsce. Pajmon CPT dostarcza rzetelnych i doświadczonych specjalistów, głównie z Ukrainy, do różnych branż. W naszej bazie mamy ok. 4500 kandydatów, w tym m.in. liczne grono: ślusarzy, spawaczy, elektryków, budowlańców, operatorów specjalistycznych maszyn, magazynierów, pracowników produkcji i wielu innych. Nasi pracownicy już nie mogą doczekać się rozpoczęcia akcji #PajmondlaPlanety.

Dlaczego warto sadzić łąki kwietne?

Łąki kwietne nie tylko pięknie pachną, ale też oszałamiająco wyglądają, tworząc wielokolorowy kobierzec. Jeśli przykuwają wzrok ludzi, to kuszą przede wszystkim pszczoły, które zyskują pokarm niezbędny do przeżycia. To także ich dom oraz przystań, a zimą również schronienie dla wielu innych dzikich owadów i małych zwierząt. Czy wiesz, że tylko na jednej łące możemy spotkać nawet 300 gatunków roślin i zwierząt. To złożony ekosystem, który cały czas żyje!



- Spadek liczby owadów zapylających i roślin miododajnych to rzeczywisty problem, a my poprzez akcję #PajmondlaPlanety chcemy odwrócić ten niepokojący trend. Wierzymy, że wysiewanie łąk kwietnych to dobry kierunek zmian. To naturalny sposób, by wspierać dziką przyrodę i zyskać ekologiczny filtr powietrza. Łąki kwietne z bogactwem roślin antysmogowych nie tylko poprawiają estetykę naszych miast i dostarczają pożywienie owadom zapylającym, ale też skutecznie oczyszczają powietrze z różnych pyłów i innych zanieczyszczeń. Na tym projekcie zyskamy wszyscy. Profity naszych działań zauważą kolejne pokolenia. Dlatego zachęcamy do pomagania pszczołom i do sadzenia łąk kwietnych – mówi Artur Czart, Prezes Zarządu Pajmon CPT.



Do akcji #PajmondlaPlanety przyłączają się pierwsze firmy. Euromot z Żor, dealer samochodów marek: Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional i Jeep, rozumie, jak ważna jest pomoc pszczołom i sadzenie łąk kwietnych. - Rodzice mieli gospodarstwo rolne, a w moich genach cały czas drzemie chęć pomagania przyrodzie. Bardzo podoba mi się pomysł sadzenia łąk kwietnych i ratowania pszczół, więc z chęcią dołączam do akcji – mówi nam Weronika Pawlicka-Jaworska, prezes Euromotu. Łąki kwietne – eksperci do zadań specjalnych Łąki kwietne zamieniają nieużytki i chaszcze w bujny ekosystem pełen maków, koniczyny, dziewanny, lawendy, chabrów, jaskrów, krwawników i innych miododajnych roślin oraz ziół. Dzięki nim otrzymujemy większą podaż pyłku i nektaru, które są niezbędne do życia owadom zapylającym. Co ciekawe, łąki kwietne mogą pojawić się dosłownie wszędzie, także w miejscach trudnodostępnych, narażonych na intensywne zanieczyszczenia powietrza, na mało żyznych glebach. Barwne kobierce z roślinami miododajnymi zdobią w wielu miastach nie tylko parki miejskie, pasy zieleni, pobocza, ale spotkamy je także np. na: torowiskach, w miejscach bardzo zdegradowanych, terenach blisko ruchliwych dróg, gdzie często zaskakująco dobrze przyjmują się i poprawiają estetykę okolicy. Docelowo każdy z nas może mieć także fragment własnej łąki ozdobnej w donicy na balkonie, czy tarasie, a nawet na… dachu domu. Już dzisiaj sam możesz zrobić pierwszy krok i ustawić na balkonie, czy tarasie doniczkę z popularnymi – kwitnącymi roślinami ozdobnymi, warzywami, czy ziołami bogatymi w nektar i pyłek (są to np.: melisa, mięta, tymianek, bazylia, szałwia, lawenda, werbena, czy wrzos). Chcesz zaoszczędzić? Postaw na łąki kwietne Utrzymanie łąk kwietnych nie zajmuje wiele czasu. Kosimy je zazwyczaj raz, dwa razy do roku, a dla przykładu zwykłe trawniki – nawet i 20 razy. To jednak nie wszystkie korzyści



Łąki kwietne pomagają magazynować wodę, są odporne na okresowe susze. Jak się okazuje, wiele roślin miododajnych posiada co najmniej kilkanaście razy dłuższe korzenie niż zwykłe trawniki. To oznacza, że realnie oszczędzamy na ich podlewaniu. Te barwne kobierce szybko też same rosną, nie wymagają nawożenia. Dzięki temu zyskuje na tym gleba, środowisko i powietrze. Rośliny miododajne są polecane w miejscach, które walczą ze smogiem – wyłapują mikropyły i innego rodzaju zanieczyszczenia, a także obniżają temperaturę powietrza. Jak się okazuje, tylko 1 metr kwadratowy łąki kwietnej może oczyścić równie wydajnie powietrze, co np. pięcioletnie drzewo. Samo posadzenie takiego drzewa jest o wiele droższe. Pobiera też więcej wody niż nasze rośliny miododajne.



Każde nasze działanie na rzecz sióstr i braci Mai oraz Gucia jest na wagę złota. To także pożytek dla dzikich owadów. Łąki kwietne wzbogacają krajobraz miejski, aranżację wokół domu, ogrody prywatne lub miejskie. Na sadzeniu roślin miododajnych wygrywają wszyscy, a profity będziemy zbierać latami.



Jeśli Ty również chcesz pomóc pszczołom i stworzyć wielkie połacie barwnych łąk kwietnych, zadzwoń: 533 211 259 – Katarzyna Śleziona-Kołek, Dyrektor ds. Marketingu i Public Relations z Pajmon CPT, e-mail: katarzyna.sleziona-kolek@pajmon.com.pl. Chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem, przekażemy kontakty do ekspertów, w tym znajomych pszczelarzy i ekologów itd.