Znany koncern wspiera młodych rodziców. Równe szanse na rozwój kariery

Po raz drugi Philip Morris realizuje program „Szczęśliwi Rodzice” – Happy Parents. Tytułowi „szczęśliwi rodzice” to rodzice z równymi szansami na rozwój kariery i jednakowymi możliwościami wychowywania dziecka.

W ramach drugiej odsłony programu ułatwione ma zostać podjęcie decyzji o urlopie ojcowskim (fot. Pixabay)

Program „Szczęśliwi Rodzice” powstał z myślą o pracujących rodzicach.

Philip Morris to pierwsza firma na świecie oraz pierwsza i jak dotąd jedyna w Polsce wyróżniona prestiżowym Certyfikatem Równych Płac przyznawanym przez Equal Salary Foundation. W wyniku niezależnego audytu polityk zatrudnienia oraz możliwości rozwojowych pracowników spółek Philip Morris, instytucja potwierdziła, że pracownicy są wynagradzani sprawiedliwie i równo z uwagi na ich kompetencje, bez względu na płeć.

Kolejnym krokiem, jaki podjęła firma jest wspieranie równości rodzicielskiej. Ma w tym pomóc stworzony w 2019 roku program „Szczęśliwi Rodzice” (Happy Parents). Powstał z myślą o pracujących rodzicach. Dla tych wracających do pracy z urlopów rodzicielskich, zapewnione zostało „miękkie lądowanie” w pierwszym miesiącu pracy. W spółkach firmy w Polsce młodzi rodzice mogą pracować w tym okresie na pół etatu, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. W ramach rozbudowanej, drugiej odsłony programu, ułatwione ma zostać podjęcie decyzji o urlopie ojcowskim. Firma oferuje świeżo upieczonym ojcom, którzy zdecydują się skorzystać z urlopu rodzicielskiego, możliwość skorzystania z dopłaty do 100 proc. wynagrodzenia przez pełne 8 tygodni.

- Nasze badanie pokazało jasno, że 9 na 10 pracowników uważa, iż czas spędzony z ojcem jest dla dziecka tak samo wartościowy jak ten spędzony z matką; że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same prawa i obowiązki w opiece nad dziećmi i że ojcowie są równie dobrymi opiekunami, co matki. Poznaliśmy i zrozumieliśmy również główne obawy, które towarzyszą przyszłym rodzicom. W przypadku mężczyzn związane są one przede wszystkim z bezpieczeństwem finansowym rodziny – wskazał je co trzeci mężczyzna. Wierzymy, że możliwość skorzystania przez ojców z urlopu rodzicielskiego z dopłatą do 100 proc. wynagrodzenia przez okres 8 tygodni, będzie realną odpowiedzią na potrzeby ojców i naturalnym rozwinięciem programu „Happy Parents” – wyjaśnia Anita Rogalska, członkini zarządu ds. kapitału ludzkiego i kultury organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. Pracownicy spółek Philip Morris w Polsce wracający z urlopów rodzicielskich, których podczas nieobecności w pracy ominęło uczestnictwo w programach rozwojowych lub przeglądach wynagrodzeń, również otrzymują podwyżki swoich pensji, jeśli w tym okresie im przysługiwały. - Zawsze dajemy naszym pracownikom wybór. Ale nie chcemy, żeby musieli wybierać między pracą a rodziną. Chcemy, żeby z czystym sumieniem wybierali i jedno, i drugie. Szczęśliwy rodzic to szczęśliwy pracownik. Dlatego staramy się ułatwiać naszym pracownikom decyzję o urlopach rodzicielskich. Stwarzamy im możliwości skutecznego i przyjemnego pogodzenia obowiązków służbowych z wychowywaniem dzieci - wyjaśnia Michał Mierzejewski, prezes zarządu i dyrektor zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

