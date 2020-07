Zero waste na fali. Spółka BP w Pogromcach Marnowania Jedzenia

Too Good To Go zrzesza Pogromców Marnowania Jedzenia (z ang. Waste Warriors) w 15 krajach.

Każdego dnia użytkownicy mają możliwość uratować paczki - niespodzianki z niesprzedanym danego dnia świeżym jedzeniem z Wild Bean Café lub produktami ze sklepu bp. Przy czym cena paczki jest dużo niższa niż nominalnie.

Współpraca firm zaczyna się od Krakowa, ale w planach jest szybkie rozszerzenie jej na całą Polskę.

- Marnowanie jedzenia jest wielopłaszczyznowym problemem etycznym, który zobowiązani jesteśmy podjąć jako osoby indywidualne i jako firmy. Według danych sprzed roku, wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy się na piątym miejscu pod względem ilości marnowanego jedzenia – wyrzucamy ponad 9 milionów ton rocznie, czyli 247 kg na osobę! Marnuje się nie tylko sama żywność - także jedna trzecia ziemi rolnej, jedna trzecia pracy ludzkiej, energii, pieniędzy, wody i wszystkich innych zasobów, które są potrzebne do produkcji, dystrybucji i sprzedaży jedzenia - wylicza Barbara Wiążewska, dyrektor generalny działu retail BP w Polsce.

Jak dodaje, aplikacja TGTG dostarcza rozwiązanie, które daje możliwość ratowania żywności, a przez to także przyczynia się do dbałości o środowisko.

- Z TGTG łączy nas wspólna idea. Ambicją bp jest przedefiniowanie energii z korzyścią dla ludzi i naszej planety #bpNetZero. Wierzymy, że BP stanie się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do roku 2050 oraz pomoże zredukować światową emisję netto do zera do 2050 lub wcześniej - podkreśla Wiążewska.

Projekt z Too Good To Go to kolejna inwestycja petrochemicznego giganta w tym obszarze. Pierwsze paczki będzie można odbierać na stacjach w Krakowie, bo tam mieści się centrala BP w Polsce, natomiast firma planuje rozszerzyć program na całą Polskę.

Aplikacja Too Good To Go dostępna jest na platformach Android i iOS.

Zero waste coraz popularniejsze

Według badania Unilever, jedna trzecia konsumentów wybiera marki na podstawie ich wpływu społecznego i środowiskowego. Trendem, który się wybija, jest wybieranie firm posługujących się ideą zero waste, a zmiany przyzwyczajeń dotykają przede wszystkim rynku opakowań.

CZYTAJ DALEJ »

51 proc. konsumentów uważa odpady opakowaniowe za ważny problem ekologiczny, a taki sam odsetek zgadza się, że zrównoważony rozwój opakowań papierowych jest dla nich ważniejszy niż pięć lat temu – wynika z raportu DS. Smith. - Nasza planeta złapała dość sporą zadyszkę. Niestety to my jesteśmy temu winni. Branża opakowań w obliczu wyzwań środowiskowych powinna inicjować zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firmy muszą zacząć ze sobą współpracować, aby stworzyć innowacyjne rozwiązania, a nie tylko „udawać”, że są eko. Przyszedł czas działań, a nie słów – tłumaczy Maciej Olipra z Global Shopper Marketing. Firmy, które zmieniają swoje przyzwyczajenia, zyskują nie tylko w oczach klientów. Jak się okazuje 25 proc. zawartości opakowań w ehandlu to... powietrze. 122 milionów ton dwutlenku węgla rocznie generuje transport pustej przestrzeni. Jej wyeliminowanie może pomóc każdej firmie, która wysyła towary, uzyskać znaczne oszczędności i przewagę nad konkurencją, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.