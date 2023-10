Zbliża się kolejna rewolucja. Dużą rolę odegrają w niej działy HR

W wielu organizacjach tematyka zrównoważonego rozwoju spoczywa na barkach jednej osoby, tymczasem ESG to interdyscyplinarna dziedzina (fot. Unsplash/Cherrydeck)

Duże spółki raport ESG za 2024 rok mają przedstawić już w 2025 roku. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów i zostaną objęte zmianami jako ostatnie. Ogólnie całe wdrożenie dyrektyw rozłożone jest na trzy lata - do 2026 roku.

A czasu na dostosowanie się do wymogów stawianych w unijnej dyrektywie o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (z ang. CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) i uzupełniających ją standardach raportowania ESRS (European Sustainability Reporting Standards) jest coraz mniej.

ESG stało się motorem strategii biznesowej dla wielu branż – poczynając od energetycznej, poprzez przemysł i handel, na finansach kończąc. Podczas gdy niektóre firmy pozostają na etapie działań w obszarze ekologii jako sposobu na wzmocnienie wizerunku, inne już zbierają siły na potrzeby raportowania ESG, a te najbardziej świadome nieuchronności zmian, podchodzą do zagadnienia kompleksowo i przegrupowują swoje zasoby.

Szacuje się, że raportowanie CSRD będzie dotyczyć ok. 50 tys. firm w Unii Europejskiej. Co ważne, nawet jeśli nie będzie dotyczyć organizacji bezpośrednio, firmy będą musiały przygotować się na ujawnianie niektórych informacji dobrowolnie, chcąc pozostać atrakcyjnym partnerem biznesowym. W praktyce, w wyniku nowych obowiązków raportowych, zaangażowanie HR w tematykę ESG istotnie wzrośnie.

- Ci najwięksi gracze, którzy jako pierwsi będą zobligowani do raportowania, w swoich strategiach będą pytać poddostawców o praktyki, jakie stosują, o ich strategie ESG. Tym samym również ci mniejsi gracze, jeśli chcą współpracować z największymi, niebawem otrzymają od nich listę pytań o dane dotyczące ESG. Duże firmy będą chciały mieć pełen przekrój informacji na temat tego, jak działają. Będą chciały mieć pewność, że współpracują z firmami, które myślą tak jak one - przyznaje Agnieszka Orłowska, wiceprezes ds. ESG w - ABSL (Association of Business Service Leaders - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych)

Działy HR stoją przed wielkim wyzwaniem. ESG to zadanie dla nich

Starsza menedżerka w zespole workforce advisory w EY Polska Wioletta Marciniak-Mierzwa uważa, że to na barkach pracowników działów HR w dużej mierze spocznie zadanie wprowadzenia i stosowania nowych strategii ESG.

- Udział HR w procesie transformacji ESG to nie tylko działania na rzecz różnorodności i lokalnych społeczności, które budując pozytywny wizerunek firmy w oczach obecnych i przyszłych pracowników oraz klientów, zabezpieczają potencjał kapitału ludzkiego i biznesowego przedsiębiorstwa. To funkcja w organizacji, która powinna być aktywna na każdym etapie i poziomie wdrażania strategii ESG i procesie zarządzania zmianą: od fazy planowania, poprzez egzekucję zmian w modelu biznesowym firmy, aż do monitorowania efektów transformacji. Choć w całym procesie ważna jest komunikacja oraz wzmacnianie zaangażowania liderów i pracowników, można wskazać kluczowe momenty, w których udział HR jest niezbędny dla powodzenia transformacji ESG - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl.

Zaznacza też, że jak to zawsze bywa, transformacja powoduje zwykle zapotrzebowanie na nowe kompetencje w organizacji, tak samo będzie i tym razem. Dlatego nie do przecenienia jest strategia szkolenia i budowy specjalistycznej wiedzy w przedsiębiorstwie.

Najważniejsze zadania dla HR w temacie wprowadzania strategii ESG

Bardzo istotnym momentem transformacji ESG z punktu widzenia HR jest określenie kluczowych ról i wprowadzenie dostosowanej do nowej strategii struktury organizacyjnej, gwarantującej realizację wyznaczonych celów biznesowych.

Szacuje się, że raportowanie CSRD będzie dotyczyć ok. 50 tys. firm w Unii Europejskiej. (fot. Redd F. / Unsplash)

- Zmiany te są również doskonałą okazją do zaadresowania zagadnień związanych z równością płci, które stanowią ważny element ESG w obszarze social. Ze strukturą organizacyjną związane jest także zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich i kompetencyjnych. W wielu organizacjach tematyka zrównoważonego rozwoju spoczywa na barkach jednej osoby, tymczasem ESG to interdyscyplinarna dziedzina, która wymaga pracy zespołu składającego się z osób o różnorodnej wiedzy eksperckiej. Wdrożenie ESG w organizacji oznacza również gromadzenie i raportowanie danych z wielu obszarów, a także projektowanie zmian w modelu biznesowym przedsiębiorstwa, a co za tym idzie dostosowywania narzędzi i procesów firmowych do celów zrównoważonego rozwoju - zwraca uwagę z kolei Patrycja Turowska, starsza konsultantka w zespole workforce advisory w EY Polska.

Kolejny kluczowy element dotyczy wynagrodzeń, do których należy podejść wielowątkowo. Z jednej strony jest to adekwatny system motywacyjny dla kadry zarządzającej i pracowników, wspierający realizację strategii ESG. Z drugiej, działania na rzecz wyrównania potencjalnej luki płacowej oraz większej transparentności wynagrodzeń. Nie bez znaczenia jest także budowanie świadomości pracowników poprzez dostosowaną i włączającą komunikację, która angażuje do tworzenia społeczności ESG i działań wolontariackich na ich rzecz.

- Zmiana przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonej organizacji nie jest możliwa bez transformacji samej funkcji HR. Sprzyja temu automatyzacja procesów i wdrażanie rozwiązań z obszaru AI, które usprawniają np. procesy rekrutacji czy działania rozwojowe, pozwalając HR przeznaczyć więcej uwagi na działania strategiczne dla biznesu. Wyzwania dla HR w duchu ESG to np. dbanie o doświadczenie pracownika w całym cyklu życia w organizacji, odpowiedzialność za efektywność, zaangażowanie i dobrostan pracowników, a także budowanie witalności organizacji zamiast spełniania tradycyjnej roli operacyjno-administracyjnej - dodaje Wioletta Marciniak-Mierzwa, i podaje osiem punktów - HR-owy must-have - w transformacji ESG:

Warsztaty, szkolenia, kompleksowe programy rozwojowe np. Akademie ESG i sesje inspiracyjne systematycznie budujące wiedzę w organizacji

Zmiany w strukturze organizacyjnej – konsolidacja i wzmocnienie funkcji odpowiedzialnych za realizację strategii ESG w organizacji

Zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji strategii ESG – badanie luki kompetencyjnej, budowa lub rozbudowa zespołu eksperckiego

Dostosowanie procesów w organizacji do nowej struktury i celów biznesowych, wspierających zmieniający się model biznesowy

System motywacyjny i wynagrodzenia – polityka płacowa i wdrożenie celów wspierających transformację dla kadry zarządzającej i pracowników

Działania komunikacyjne w celu budowania społeczności ESG wśród pracowników oraz kultury i wartości ESG wśród wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy

Transformacja HR – automatyzacja procesów na rzecz uwolnienia zasobów niezbędnych do stałego wspierania wprowadzanych zmian z perspektywy ludzi

Zarządzanie zmianą – plan działań wspierających pracowników i organizację w odniesieniu sukcesu transformacji i utrzymania jej wyników.

