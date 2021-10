Zasadzili 90 tysięcy drzew

W miniony weekend zorganizowano kolejną edycję akcji „Do nasadzenia”. 90 tysiącami sadzonek zalesiono teren Leśnictwa Dywan w Nadleśnictwie Lipusz (woj. pomorskie). Wydarzenie zorganizowała firma Torus z Gdańska, udział w nim wzięło blisko 20 firm.

W miniony weekend zorganizowano kolejną edycję akcji „Do nasadzenia” (fot. Maciej Wróblewski/mat. pras.)

Blisko 850 osób, pracowników firm z Trójmiasta, przy wsparciu leśników posadziło 90 tysięcy młodych drzew na terenach kilka lat temu zniszczonych podczas huraganu.

- Dzisiaj, w dobie pandemii, jak chyba nigdy wcześniej jesteśmy spragnieni bezpośrednich spotkań. Potrzebujemy też integracji, zwłaszcza, że większości z nas nie ma jeszcze na co dzień w biurach i rzadko mamy okazję przebywać w tak licznym gronie. Dzięki tej akcji możemy fajnie spędzić czas, wspólnie i na powietrzu. Jako deweloper dostrzegamy wyzwania związane ze zmianami klimatu, ze środowiskiem, a ekologia jest coraz silniej ugruntowana w naszej strategii rozwoju. Ogromnie się cieszę z efektów tej akcji i dziękuję za tak liczny odzew – wyjaśnia prezes spółki Torus Sławomir Gajewski.

fot. Maciej Wróblewski/mat. pras.

W Nadleśnictwie Lipusz, które najbardziej ucierpiało w nocnym huraganie z 11/12 sierpnia 2017 roku powierzchnia zniszczonych lasów wyniosła blisko 18 tys. ha, w tym ok. 4,2 tys. ha to lasy zniszczone całkowicie. Dotychczas udało się na tych terenach przywrócić drzewka na powierzchni 2,6 tys. ha.

- Kolejna akcja „Do nasadzania” za nami – w tym roku udało nam się posadzić 90 tysięcy sadzonek, co jest świetnym wynikiem. Choć liczba ta w skali potrzeb związanych z odtworzeniem lasu po huraganie nie jest wielka, samo wydarzenie ma olbrzymie znaczenie pod względem edukacyjnym czy społecznym - jest to świetna okazja do integracji i edukacji. Pracując na co dzień w lesie leśnicy nie mają wiele okazji do kontaktu z osobami z zewnątrz. Dlatego też ta akcja jest świetną okazją, aby przybliżyć naszą codzienną pracę szerszej grupie społeczeństwa – mówi Anna Kukier, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lipusz.

Ze względu na limit uczestników nie wszyscy chętni mogli wziąć udział w akcji, dlatego w tym roku była też możliwość dołączenia do akcji wirtualnie, zgłaszając internetowo chęć zasadzenia swojego drzewka. W Leśnictwie Dywan przygotowana była specjalna strefa internautów, gdzie po zakończeniu zasadniczej części zaplanowanych prac wykonano 400 dodatkowych nasadzeń.

fot. Maciej Wróblewski/mat. pras.

