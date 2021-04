Zarząd i pracownicy, potem klienci i inwestorzy. To oni mają największy wpływ na CSR w firmach

Są w Polsce firmy, których liderzy uznają, że zrównoważony rozwój jest szansą na nowe możliwości rozwoju ich organizacji. Nie mają też wątpliwości, że CSR będzie nabierał coraz większego znaczenia - mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Największy wpływ na przejście firmy w stronę zrównoważonego rozwoju ma zarząd (Fot. Shutterstock)

CSR i zrównoważony rozwój należą do kluczowych elementów w procesach decyzyjnych - tego zdania jest 71 proc. prezesów i prezesek.

Osoby zarządzające firmami zapytane o główne korzyści z wdrażania rozwiązań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie wskazywały przede wszystkim podniesienie poziomu zaangażowania pracowników oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej i zrównoważonej.

Jeśli chodzi o bariery, jakie blokują czy utrudniają wdrażanie zrównoważonego rozwoju w firmie, to na pierwszym miejscu znalazły się dodatkowe koszty.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało raport z wynikami badania “Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce”. Stanowi ono kontynuację badania “Menedżerowie CSR 2020”, a zrealizowano je wśród prezesek i prezesów firm działających w Polsce.

- Są firmy, których najwyższe kierownictwo nie tylko rozumie, na czym polega odpowiedzialne prowadzenie biznesu, ale jest też liderem w jego wdrażaniu. I choć publikowany raport obejmuje kilkudziesięciu respondentów, nie jest to badanie reprezentatywne, to jest to głos ważny i wart zauważenia. Pokazuje, że są w Polsce firmy, których liderzy uznają, że zrównoważony rozwój jest szansą na nowe możliwości rozwoju ich organizacji. Badani nie mają też wątpliwości, że zrównoważony rozwój będzie nabierał coraz większego znaczenia, są świadomi, że nadążanie za oczekiwaniami konsumentów, pracowników i prawodawców będzie coraz większym wyzwaniem. Choć widzą krótkoterminowe bariery, to motywują ich one do większego zaangażowania – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zdaniem respondentów największy wpływ na przejście firmy w stronę zrównoważonego rozwoju ma zarząd - 97 proc. odpowiedzi. Warto zwrócić uwagę, że na drugim miejscu są, zdaniem kierownictwa, pracownicy. Wskazało tak 79 proc. badanych.

Źródło: Forum odpowiedzialnego Biznesu “Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce” Jeśli chodzi o wpływ tematyki CSR na firmę, to według zdecydowanej większości badanych (prawie 70 proc.) kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu już znacząco zmieniła sposób realizacji działań biznesowych. Kolejna jedna piąta oceniła, że wprowadziła zmiany, ale są mało znaczące. CSR i zrównoważony rozwój należą do kluczowych elementów w procesach decyzyjnych - tego zdania jest 71 proc. ankietowanych. Mogą to potwierdzać deklaracje związane z pytaniem o podejmowanie kwestii zrównoważonego rozwoju/CSR na spotkaniach zarządów. Prawie 70 proc. odpowiedziało, że ma to miejsce „często” (53 proc.) lub „bardzo często” (16 proc.). 26 proc. oceniło, że są omawiane „czasem”, a pojedyncze osoby oceniały, że „sporadycznie” (5 proc.). Korzyści i bariery Osoby zarządzające firmami zapytane o główne korzyści z wdrażania rozwiązań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie wskazywały przede wszystkim podniesienie poziomu zaangażowania pracowników oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej i zrównoważonej. Obie te odpowiedzi wybrało po 61 proc. badanych. Pierwszą trójkę odpowiedzi zamyka korzyść w postaci podniesienia poziomu zaufania klientów (58 proc.). Jeśli chodzi o bariery, jakie blokują czy utrudniają wdrażanie zrównoważonego rozwoju w firmie, to na pierwszym miejscu znalazły się dodatkowe koszty - ta odpowiedź została wskazana przez 45 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się kwestia skupienia na innych obszarach (42 proc.), natomiast trzecie związane było z brakiem wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju (37 proc.). Co ciekawe, jedna czwarta badanych wskazała, że problemem jest brak nacisku ze strony konsumentów, który mógłby bardziej zmotywować do działania. Na kolejnych miejscach znalazły się brak powiązania z profilem biznesowym firmy oraz bariery prawne. Źródło: Forum odpowiedzialnego Biznesu “Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce” *W badaniu ankietowym udział wzięło 38 osób, zasiadających w zarządach, reprezentujący między innymi następujące firmy: Aquanet, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, CD Projekt, Ceetrus Polska, Centrum Lokalizacji CM, DealDone, dentsu Polska, Energa, grupa Orlen, Fujitsu, ING Bank Śląski, Kompania Piwowarska, LPP, Lyreco Polska, NatWest Poland, Orange Polska, PKP Energetyka, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Siemens oraz Sodexo.

