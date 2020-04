Żabka zachęca do wsparcia szpitali zakaźnych. W 2 dni zebrano ponad 1 mln zł

Akcja zorganizowana przez sieć Żabka polega na wymianie punktów, czyli tzw. żappsów. Jednorazowo klient może przekazać swoje punkty w pięciu przedziałach liczbowych. Każda kwota przekazana przez użytkownika Żappki zostaje dodatkowo podwojona przez Żabkę i przekazana jako wsparcie szpitalom zakaźnym.

Punkty, czyli Żappsy, są otrzymywane na start po zainstalowaniu aplikacji mobilnej oraz za każdym razem, gdy podczas zakupów klient przedstawi kasjerowi do zeskanowania kod ze swojej aplikacji.

- Milion złotych w tak krótkim czasie to nasz wspólny sukces, ale nie zatrzymujemy się na tej kwocie. Dalej zachęcamy wszystkich korzystających z aplikacji Żappka, by przyłączyli się do zbiórki. Do końca kwietnia na pewno jesteśmy w stanie zebrać znacznie więcej – mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu ds. finansowych i rozwoju w firmie Żabka Polska.

Żappsy na wsparcie szpitali można przekazywać do końca kwietnia 2020 r.

Lista szpitali, którym użytkownicy Żappki mogą pomóc:

1. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15-17

2. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2

4. Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Ignacego Paderewskiego 5

5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego w Białymstoku, ul. Fabryczna 27

6. Megrez sp. Z o.o. w Tychach, ul. Edukacji 102

7. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70

8. Szpital w Ostródzie S.A. ,ul. Jagiełły 1

9. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Wołoska 137

10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4

11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1

12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35

13. Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53

14. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ Imienia Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117

15. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4

Sieć Żabka zdecydowała się również na przekazanie kwoty 4,5 mln zł na wsparcie finansowe instytucji, które stoją na czele wspólnych działań przeciwko rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce.

Dodatkowo kwota 2 mln zł została przeznaczona na zakup testów w kierunku SARS-CoV-2, które wykona Warsaw Genomics, laboratorium specjalizujące w diagnostyce genetycznej. Przekazana suma pozwoli wykonać ok. 5 tys. testów na obecność koronawirusa.