Żabka wdraża program bezpieczeństwa w sklepach

Sieć Żabka we współpracy z jednostką certyfikującą TÜV NORD wdraża program oceny bezpieczeństwa higienicznego w sklepach o nazwie "Bezpieczeństwo i Higiena +". Sklepy Żabki, które pozytywnie przejdą audyt, otrzymają znak BiH+ świadczący o ponadstandardowym zachowaniu m.in. czystości placówek.

Audyt w ramach programu "Bezpieczeństwo i Higiena +" obejmie wszystkie ponad 6,4 tys. sklepów Żabki. Nowe placówki będą poddane ocenie nie wcześniej niż po 2 miesiącach od rozpoczęcia działalności. Audytorzy sprawdzą m.in. czystość sali sprzedaży, mebli oraz pozostałych pomieszczeń, na stoisku Żabka Café czy w otoczeniu sklepu.

Zweryfikują również stan techniczny wyposażenia placówek, a także skontrolują, czy zapewniają one środki ochrony osobistej dla klientów i pracowników. Sklepy, które pozytywnie przejdą ocenę, otrzymają znak BiH+, potwierdzający spełnienie wymagań programu.

- Mając świadomość, jak istotnie jest obecnie zachowanie bezpieczeństwa w sklepach, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu w naszych placówkach ponadstandardowego na rynku audytu higienicznego w ramach programu "Bezpieczeństwo i Higiena +". Naszym celem jest, aby każdy z nich przeszedł pozytywną ocenę. Znak BiH+ od TÜV NORD jest bowiem dodatkową gwarancją bezpiecznych zakupów i zachowania najwyższych norm higienicznych - mówi Joanna Kasowska, dyrektor ds. zarządzania jakością i środowiskiem Żabka Polska.

- Otrzymanie specjalnego znaku programu "Bezpieczeństwo i Higiena +" oznacza spełnienie przez sieć dodatkowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa higienicznego. Jest to jeszcze bardziej istotne w obecnej sytuacji pandemii. Dzięki uzyskaniu pozytywnej oceny oraz otrzymaniu znaku BiH+ wydanego przez TÜV Nord Polska wzrośnie zaufanie do sklepów, które staną się dla klienta jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dokonywania zakupów - mówi Aneta Sikorska, dyrektor pionu certyfikacji żywności w TÜV NORD Polska.

Od marca br. Żabka, dbając o bezpieczeństwo w sklepach przekazuje franczyzobiorcom środki ochrony indywidualnej, takie jak: maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki czy przyłbice. Sklepy wyposażono także w szyby ochronne z pleksi, stacje do dezynfekcji oraz rękawice czy woreczki foliowe dla klientów, które są dostępne przy wejściu razem ze środkami do dezynfekcji.

TÜV NORD Polska działa na rynku polskim od 1993 roku. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV NORD GROUP z rynku TIC (badań, inspekcji i certyfikacji) i działającego na wszystkich kontynentach od ponad 140 lat. TÜV NORD Polska jest jednostką, która świadczy usługi z zakresu certyfikacji systemów, osób i produktów, odbiorów technicznych i budowlanych, szkoleń systemowych i biznesowych oraz doradztwa unijnego.