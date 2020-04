Żabka podejmuje kolejne działania wspierające walkę z koronawirusem

Pomoc dla szpitali, w którą od początku pandemii angażuje się Żabka, sieć uzupełni nieodpłatnym przekazaniem 500 tysięcy maseczek medycznych do placówek służby zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, które wskaże ośrodki, do których należy je dystrybuować. Wcześniej sieć na swój koszt wyposażyła w maseczki oraz przyłbice ochronne swoich franczyzobiorców oraz obsługę sklepów, co stanowi kolejny, uzupełniający element ochronny.

Ponadto, od 15 kwietnia Żabka umożliwi klientom zakup maseczek w niskiej cenie, która wynika z całkowitej rezygnacji przez Żabkę i jej franczyzobiorców z zysku. Około 8 mln jednorazowych maseczek ochronnych będzie dostępnych do nabycia w ponad 6 tys. sklepach.

To nie jedyne działania Żabki, wspierające walkę z koronawirusem. Sieć zdecydowała się również na przekazanie kwoty 4,5 mln zł na wsparcie finansowe instytucji, które stoją na czele wspólnych działań przeciwko rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce. Dodatkowo kwota 2 mln zł została przeznaczona na zakup testów w kierunku SARS-CoV-2, które wykona Warsaw Genomics, laboratorium specjalizujące w diagnostyce genetycznej. Przekazana suma pozwoli wykonać ok. 5 tys. testów na obecność koronawirusa.

Żabka zachęca także swoich klientów do włączenia się w walkę z epidemią. Zorganizowała akcję polegającą na wymianie punktów, czyli tzw. żappsów. Jednorazowo klient może przekazać swoje punkty w pięciu przedziałach liczbowych. Każda kwota przekazana przez użytkownika Żappki zostaje dodatkowo podwojona przez Żabkę i przekazana jako wsparcie szpitalom zakaźnym. W ciągu zaledwie 48 godzin od startu akcji w aplikacji Żappka użytkownicy wspólnie z siecią Żabka zebrali ponad 1 milion złotych na pomoc 15 regionalnym szpitalom zakaźnym.