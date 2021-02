Zaangażowanie społeczne firm to nie tylko puste hasło

Pandemia nie zmniejszyła naszej chęci do niesienia pomocy innym. Jak wynika z raportu „Zaangażowanie społeczne firm” przygotowanego przez Uniwersytetu SWPS i firmę Wedel, 63 proc. Polaków uważa, że uwzględnianie celów społecznych powinno być stałym elementem działań przedsiębiorstw.

Około jedna trzecia Polaków ma konkretne oczekiwania w stosunku do angażowania się przedsiębiorstw. (Fot. Pixabay)

Badanie „Zaangażowanie społeczne firm” zostało zrealizowane przez Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech Uniwersytetu SWPS na zlecenie firmy Wedel. Przeprowadzone zostało na przełomie września i października na próbie 1665 Polaków. Grupa została dobrana według reprezentacji w populacji ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania, na panelu badawczym Ariadna.

Wyniki pokazały, że społeczeństwo oczekuje od firm zaangażowania w pomoc potrzebującym. 63 proc. Polaków uważa, że uwzględnianie celów społecznych powinno być stałym elementem działań przedsiębiorstw. 45 proc. badanych oczekuje zwiększenia zaangażowania firm po zakończeniu pandemii.

- Około jedna trzecia Polaków ma konkretne oczekiwania w stosunku do angażowania się przedsiębiorstw. Warto dodać, że pożądane przez respondentów działania firm są bardzo zróżnicowane i najczęściej dotyczą zwiększenia ich aktywności w przestrzeni użyteczności publicznej (31 proc.), pomocy dla chorych (29 proc.) oraz działań związanych z kulturą i rozrywką (również 29 proc.). Badanie pokazuje także pole do działań, jeżeli chodzi o angażowanie seniorów - 75 proc. osób z grupy wiekowej 55+ nie miało okazji współpracować z lokalną firmą w realizacji jakiegoś projektu dla społeczności lokalnej (wolontariat lub inny rodzaj zaangażowania) - mówi Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych „HumanTech" Uniwersytetu SWPS.

Tymczasem inicjatywa związana z niesieniem pomocy innym w wielu firmach wychodzi od samych pracowników. Działo się tak również w czasie pandemii. Przykład?

Pracownicy Panattoni Europe przekuli swoją aktywność fizyczną na wymierne wsparcie dla UNICEFu.



Mimo obostrzeń związanych z pandemią i pracą hybrydową aż 211 Panattończyków z 8 krajów wzięło udział w firmowej akcji Robomania. Zdobyli aż 143 777 punktów. Każdy punkt to jedna złotówka, która została podwojona przez firmę. Finalnie Panattoni przekazało 286 354 zł na pomoc dzieciom w Sudanie, Jemenie, Nigrze oraz Syrii.

Co ciekawe Inicjatywa Robomania to prezent-niespodzianka dla CEO panattoni – Roberta Dobrzyckiego – który uwielbia sport i kiedy tylko może, jest aktywny.

- Wprowadzając elementy gamifikiacji zaangażowaliśmy nasz zespół Panattoni i pokazaliśmy kapitanowi naszego statku, że może na nas liczyć, jednocześnie wspierając szczytny i istotny społecznie cel. Sam Robert dołączył do akcji po tygodniu jej trwania, zarażając pozytywną energią i dopingując uczestników. To budujące, że tak wielu z nas zaangażowało się w tę inicjatywę. Udowodniliśmy, że jesteśmy jedną, europejską drużyną Panattoni, o wielkich sercach i żelaznych płucach - zdradza Anita Pietrykowska, marketing & communications director Europe.

Także pracownicy firmy farmaceutycznej Teva znaleźli sposób, jak w czasie jesiennej fali obostrzeń motywować się do aktywności fizycznej. Wykorzystali w tym celu działający od lat w firmie program zachęcający do ćwiczeń. Każdy przebyty kilometr czy godzina spędzona na ćwiczeniach to pomoc dla podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

- Z inicjatywy naszych pracowników kilka lat temu wprowadziliśmy program Tevactive. Działa on bardzo prosto - pracownicy przemierzają kilometry uprawiając sport, a nasza firma, Teva, przemienia je na finansową pomoc udzielaną przez Teva Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. W dobie pandemii projekt ten nabrał jeszcze większego znaczenia - wyjaśnia Anna Załuska, dyrektor działu komunikacji - Polska & CEE w Teva Pharmaceuticals Polska.

Dzięki ich aktywności Teva przekazała już w sumie ponad 260 tys. złotych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami. "pandemiczna" odsłona pozwoliła zebrać 75 tys. zł.