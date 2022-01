Yes wspiera pszczoły i tworzy specjalną kolekcję

Biżuteryjna firma Yes część dochodu ze sprzedaży kolekcji "Queen B YES" inspirowanej plastrami miodu przekaże na program #TAKdlaPszczół, który wspiera powstanie pierwszego na świecie Banku Pszczelego.

km

• 12 sty 2022 19:00





Akcja #TAKdlaPszczół wspiera powstanie pierwszego na świecie Banku Pszczelego (fot. Meggyn Pomerleau/Unsplash)

REKLAMA

Każdego roku na świecie giną miliardy pszczół - z powodu wirusów, ocieplenia klimatu i szkodliwych działań człowieka. Biżuteryjna marka Yes postanowiła wesprzeć walkę o zahamowanie tego zjawiska.

Część dochodu ze sprzedaży kolekcji "Queen B YES", inspirowanej plastrami miodu, przekaże na program #TAKdlaPszczół, który wspiera powstanie pierwszego na świecie Banku Pszczelego - specjalnej i unikatowej rezerwy pszczół, będącej wsparciem w sytuacjach kryzysowych, stworzonej przez braci Rafała i Macieja Szela.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Autorką kolekcji jest Kasia Bukowska.

- Projektantka wzorów Queen B wraca do jednej z flagowych kolekcji YES, po to, by zwrócić uwagę na problem wymierania pszczół, z którym zmaga się nasza planeta. Stworzone wzory łączą klasyczną formę z innowacyjnymi detalami - pisze o kolekcji marka.

fot. mat. pras.

Szacuje się, że 90 proc. całej światowej żywności powstaje dzięki pracy pszczół. Owady zamieszkujące jeden ul, zapylają codziennie ponad 14 milionów kwiatów. W samej Europie od zapylania przez owady jest uzależnionych ponad 4000 odmian warzyw.

Zabójcze dla pszczół są m.in. pestycydy stosowane masowo w rolnictwie. Przelatująca przez chmurę oprysków pszczoła jest narażona na śmiertelną dawkę trucizny, co więcej - przy okazji zatruwa również kolejne mieszkanki ula, karmiąc czerw pszczeli skażonym pestycydami nektarem i pyłkiem.

Nie pomagają również zmiany klimatyczne. Rosnąca temperatura oraz gwałtowne zjawiska pogodowe mają wpływ na globalne zmiany w ekosystemie - zaburzony został czas kwitnienia roślin, przez co pszczoły mają problem z pokarmem. Zbyt krótka zima budzi pszczoły zbyt wcześnie z zimowego snu, a ulewne deszcze niszczą rośliny, susze i upały uniemożliwiają owadom pracę.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.