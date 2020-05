Wyprodukują 25 milionów mydeł w kostce

W Polsce firma Colgate-Palmolive nawiązała współpracę z kilkoma organizacjami, którym przekaże środki higieny osobistej i jamy ustnej. Darowizna ta pomoże osobom znajdującym się w trudnej sytuacji uzyskać dostęp do podstawowych produktów higienicznych, w tym szczoteczek i past do zębów, płynów do płukania jamy ustnej oraz środków do mycia ciała i rąk, a także wspomoże personel medyczny i ratowniczy w ich działaniach.

- Trwająca pandemia COVID-19 to wyzwanie bez precedensu. Ponieważ jedną z najważniejszych rzeczy w walce z nią jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, Colgate-Palmolive angażuje się w działania, które w bezpośredni sposób temu służą. Musimy zrobić wszystko, by chronić tych bardziej zagrożonych i potrzebujących, a także pracowników służby zdrowia i placówek opiekuńczych, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem – wyjaśnia Wojciech Król, dyrektor generalny Colgate-Palmolive na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Zgodnie z informacjami WHO właściwe mycie rąk ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby. Jednak trudności w dostępie do środków higieny osobistej i brak wiedzy na temat tego, jak powinno się właściwie myć ręce, by ochronić się przed wirusem to problemy, z którymi zmagają się na całym świecie społeczności bardziej narażone na zachorowanie.

W odpowiedzi na to wyzwanie firma Colgate-Palmolive ogłosiła mobilizację 5 zakładów produkcyjnych na trzech kontynentach, które mają wyprodukować 25 milionów mydeł

w kostce. Na specjalnie zaprojektowanych opakowaniach mydeł znajdą się dokładne instrukcje dotyczące zalecanego sposobu mycia rąk.