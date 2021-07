Wymieniają wszystkie samochody służbowe na hybrydy. Chcą pomóc środowisku

Firma Lux Med wymieni całą flotę samochodów służbowych na modele hybrydowe. W ten sposób chce dbać o środowisko.

W skład nowej floty wejdą modele Yaris, Corolla, Camry, RAV4 i Toyota C-HR. (Fot. Pixabay)

W skład nowej floty wejdą modele Yaris, Corolla, Camry, RAV4 i Toyota C-HR. Szersza obecność pojazdów hybrydowych na drogach, oprócz ograniczenia szkodliwych emisji, pozwala także ograniczyć hałas samochodowy. Jazda z wykorzystaniem napędu hybrydowego, głównie na ulicach miast, korzystnie wpływa na klimat akustyczny otoczenia. Co więcej, koszty eksploatacji w przypadku hybryd są niższe ze względu na mniejsze zużycia paliwa, a także niższe koszty serwisu.

- Misją Grupy Lux Med jest pomaganie ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu oraz czynienie świata lepszym. Troska o środowisko to także profilaktyka zdrowotna, którą traktujemy jako jeden z kluczowych aspektów naszej działalności. Stale monitorujemy i zarządzamy wpływem naszej działalności operacyjnej na środowisko m.in. mierząc i redukując nasz ślad węglowy. Wymiana floty na samochody hybrydowe, to kolejny krok, który przybliży nas do realizacji założonych celów redukcyjnych – wyjaśnia Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Wymiana samochodów to kolejne działanie Lux Medu ukierunkowane na dbanie o środowisko. W ostatnim czasie firma zorganizowała inicjatywę Healthy Cities, dzięki której zasadzonych zostanie ponad 300 tys. drzew w całej Polsce. Ponadto organizacja już od kilku lat wykorzystuje w placówkach energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł.

