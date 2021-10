Wyjątkowa akcja pracowników. Razem zmienili swój biurowiec

Wewnętrzny pasaż w łódzkim biurowcu Green Horizon zmienił się nie do poznania. W proces metamorfozy zaangażowani zostali pracownicy, którzy samodzielnie zasadzili kilkadziesiąt gatunków roślin.

Zlokalizowany w centrum Łodzi budynek biurowy Green Horzion stał się jeszcze bardziej zielony (Fot. mat. pras.)

Zlokalizowany w centrum Łodzi budynek biurowy Green Horzion stał się jeszcze bardziej zielony. Jego właściciel i zarządca, Globalworth, wraz z warszawską firmą MalinowskiDesign i najemcami, otworzyli w poniedziałek pierwszą w Polsce instalację nowego systemu ogrodnictwa modułowego.

Wewnętrzny pasaż biurowca wypełnił się eleganckimi donicami z rabatami, w których pracownicy mieszczących się tu firm razem z zespołem Globalworth posadzili rośliny, krzewy i drzewa.

Wewnętrzny pasaż biurowca wypełnił się eleganckimi donicami z rabatami (Fot. mat. pras.)

Uprawa roślin daje poczucie sprawczości, znacząco obniża poziom stresu i zwiększa kreatywność. Jest to świetne narzędzie do interakcji i pracy zespołowej.

- Widzimy ogromne zainteresowanie ogrodnictwem miejskim wśród naszych klientów. To doskonały pomysł na miękki powrót do biur. Wspólna rabata, warzywniak czy farma w biurze są idealnym pretekstem do współdziałania, dzielenia się wiedzą, podejmowania aktywności fizycznej, zmiany złych nawyków jakim jest uzależnienie od technologii. Nauka uprawy własnej żywności jest bezcenna i wciągająca, gdy spróbujesz wpadniesz w nią po uszy. Dla mnie praca w ogrodzie to idealny moment do uwolnienia myśli, to miejsce, w którym przychodzą przełomowe pomysły. W ogrodzie łatwiej zarządzać emocjami, starać się nie być tak zorientowanym na cel - mówi Dariusz Malinowski, właściciel MalinowskiDesign.

Również pracownicy Providenta zaangażowali się społecznie i wraz ze start-upem społecznym Dotlenieni.org, którego celem jest zachęcanie biznesu do działań na rzecz ekologii oraz wysokiej jakości powietrza, posadzą 40 tys. nowych drzew na terenie Warmii.

- Wspólnie planujemy posadzić nowy las i stworzyć kolejną przestrzeń, która będzie pełnić funkcję zielonych płuc dla naszego kraju. 40 tysięcy drzew pojawi się jesienią tego roku na terenie Warmii – informuje Marek Kołkowski, CEO Dotlenieni.org.

