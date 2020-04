Wsparcie od Fundacji JSW dla domów dziecka

Podopieczni domów dziecka często mają utrudniony dostęp do sprzętu elektronicznego - szczególnie teraz, kiedy epidemia koronawirusa spowodowała konieczność przeniesienia nauki do sieci. Przedszkola, szkoły i uczelnie są bowiem zamknięte, a zajęcia prowadzone są zdalnie.

Dlatego zarząd Fundacji JSW postanowił przekazać tym placówkom sprzęt komputerowy.

Umożliwi to zdalną naukę w czasie pandemii.

- Staramy się wspierać różne inicjatywy i bardzo się cieszę, że i tym razem mogliśmy wesprzeć Fundację JSW w swoich działaniach - mówi Piotr Toś, prezes JSW IT Systems cytowany w Solidarności Górniczej. - Czerpiemy ogromną satysfakcję z możliwości pomocy dzieciom, tym bardziej, że to pomoc umożliwiająca kształcenie i rozwój - dodaje Piotr Toś.

Łącznie Fundacja JSW wspólnie z JSW IT Systems przekazały 14 zestawów komputerowych z dodatkowym wyposażeniem, jak słuchawki, mikrofony oraz oprogramowanie. Sprzęt otrzymał Dom Dziecka w Cieszynie, Stowarzyszenie Otwarte Serca Dzieciom w Kuźni Raciborskiej, a także Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny Ostoja w Pszczynie.

- Czas zdalnej nauki zaczynaliśmy z jednym komputerem. Obecnie dzięki takim darczyńcom, jak Fundacja JSW, nasze dzieci mają swobodny dostęp do nauki z wykorzystaniem komputera. Fundacja JSW nigdy nie pozostaje głucha na potrzeby naszych dzieci, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni - wskazuje Iwona Spora, dyrektor Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny Przystań i Centrum wsparcia Dziecka i Rodziny Ostoja, cytowana w Solidarności Górniczej. - Serdecznie dziękujemy za każde udzielone nam wsparcie, nie tylko to materialne, ale również za zainteresowanie, pamięć i kontakt z nami i dziećmi pozostającymi od 12 marca w izolacji. Wszystkim pracownikom JSW życzymy przede wszystkim zdrowia, optymizmu i nadziei na lepsze jutro - dodaje.

Akcja to kolejne przedsięwzięcie Fundacji JSW we współpracy z JSW IT Systems, spółką z Grupy Kapitałowej JSW. Na przełomie roku 2019/2020 za pośrednictwem Fundacji JSW z wymiany sprzętu JSW IT Systems skorzystało wiele placówek edukacyjnych, którym przekazano używany sprzęt komputerowy o łącznej wartości niemal 30 tys. złotych. W sumie przekazano 197 komputerów, monitorów i drukarek.