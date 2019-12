Wolontariat w Pekao: 90 projektów na 90-lecie banku

- Już od 90 lat nasz bank jest częścią lokalnych społeczności. Jubileuszowa liczba projektów, jakie przez dziesięć tygodni realizowali pracownicy Pekao w całym kraju, jest podkreśleniem naszej partnerskiej współpracy z tymi, którzy każdego dnia przyczyniają się do rozwoju naszych małych ojczyzn. Udało nam się zrealizować różnorodne pomysły i pomóc w różnych obszarach. I to była największa radość, ale też wartość naszego przedsięwzięcia. Godnie uczciliśmy przypadające w tym roku 90-lecie banku - mówi Maciej Zdziarski, przewodniczący Rady Fundacji Banku Pekao S.A.

Konkurs grantowy zorganizowała Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona. Propozycje działań można było zgłaszać w takich kategoriach jak ekologia, edukacja, sport, kultura i sztuka, promocja zdrowia czy pomoc zwierzętom. Tak szeroki wachlarz sprawił, że każdy pracownik mógł zaproponować projekt związany z tematyką bliską potrzebom lokalnej społeczności.

Po otrzymaniu dofinansowania, autorzy 90 zwycięskich projektów osobiście zaangażowali się we wprowadzanie swoich pomysłów w życie. W efekcie, Adamowizna koło Grodziska Mazowieckiego wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych drzew i krzewów, a lasy w Głuchowie nie straszą już zalegającymi w nich śmieciami. Dzieci w Warszawie nauczyły się zasad bezpiecznego zachowania na drogach, w Mińsku Mazowieckim dowiedziały się, czym jest bank, zaś w Otwocku mogą korzystać z kącika szachowego w lokalnej bibliotece.

Wolontariusze aktywnie zachęcali najmłodszych do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wraz z osobami niepełnosprawnymi uczestniczyli w zajęciach ceramicznych w nowo wyposażonej pracowni. W Szczecinie grant pomógł w zakupie sprzętu do miejscowej świetlicy. Własny plac zabaw otrzymały także koty z żyrardowskiego schroniska, zaś zwierzęta z innych miast były wyprowadzane na spacery i otrzymały zapas karmy.

- Spodziewaliśmy się sporego zainteresowania pracowników konkursem „Jesteśmy blisko”, ale ich rzeczywisty odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszymy się, że kolejne osoby z naszych zespołów zachęciliśmy do niesienia pomocy innym, pokazując, jak wiele radości, satysfakcji i szczęścia może dać wolontariat i bezinteresowne zaangażowanie każdego z nas - dodaje Anna Markowska, prezes Fundacji Banku Pekao S.A.

W akcję włączyli się pracownicy wszystkich szczebli banku - także członkowie zarządu. Wystąpili oni w roli mentorów w ramach inicjatywy „Dzień Kariery”, przeznaczonej dla licealistów poszukujących swojej życiowej drogi.

- Co roku blisko 1,2 tys. wolontariuszy banku angażuje się w liczne akcje charytatywne, edukacyjne, sportowe czy prozdrowotne. Ważnym wydarzeniem dla wzmocnienia zaangażowania pracowników Pekao w nieszablonowe, charytatywne działania na rzecz lokalnych społeczności były tegoroczne obchody 90-lecia naszego banku. Naszych wolontariuszy aktywnie promujemy i wspieramy jednak nie tylko w roku jubileuszu. To ważny element naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu - podsumowuje Bartłomiej Górniak, dyrektor departamentu Strategii i HR w Banku Pekao S.A.

Warto pomagać

Zdaniem pracowników, którzy wzięli udział w badaniu „Wszyscy jesteśmy Mikołajami” przeprowadzonym przez Kantar Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services, aż 45 proc. firm, w których pracują, angażuje się w akcje charytatywne, a zdecydowana większość z nich (90 proc.) zaprasza zatrudnionych do udziału w tego rodzaju projektach.

Co najważniejsze są to inicjatywy doceniane wewnątrz organizacji, bo 60 proc. ankietowanych zawsze lub prawie zawsze chętnie bierze w nich udział, a jedna trzecia robi to sporadycznie.

Jak pokazują wyniki badania, w akcje charytatywne częściej włączają się duże przedsiębiorstwa, zatrudniające 250 i więcej pracowników (65 proc.). Natomiast zdecydowanie rzadziej robią to firmy zatrudniające do 20 osób – projekty związane z pomaganiem potrzebującym realizuje co czwarta tej wielkości organizacja (27 proc.).

Szczodrość Świętego Mikołaja zależy również od formy własności spółek. Najchętniej tego typu akcje realizują organizacje z przewagą kapitału zagranicznego (66 proc.), a także firmy państwowe (56 proc.). Najmniej aktywne w tym obszarze są prywatne firmy polskie – co trzeci podmiot z tej grupy ma na swoim koncie projekty charytatywne.