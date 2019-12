Wolontariat pracowniczy zyskuje na znaczeniu. Oto korzyści i ograniczenia

Po raz pierwszy Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego objęło firmy średnie liczące od 50 do 250 pracowników. W poprzednich edycjach badania skupiono się na diagnozie firm największych.

Jak pokazują wstępne wyniki, świadomość pojęcia „wolontariatu pracowniczego” jest powszechna w w dużych firmach. Co więcej na przestrzeni ostatnich 11 lat świadomość ta zwiększyła się dwukrotnie. 16 proc. badanych dużych firm posiada program wolontariatu pracowniczego, a spośród tych które go nie posiadają ponad 1/4 jest zainteresowana jego wprowadzeniem.

Pod tym względem średnie firmy mają jeszcze wiele do nadrobienia.

Zdaniem 59 proc. zarządzających firmami i decydentów posiadanie programu wolontariatu pracowniczego ma duży wpływ na postrzeganie firmy przez pracowników, taka sama ilość respondentów uważa, że wolontariat pracowniczy ma pewien wpływ na postrzeganie firmy/marki na zewnątrz, a zdaniem połowy ankietowanych ma wpływ (raczej pewny niż duży) na klientów.

Zdaniem 88 proc. ankietowanych pracowników program wolontariacki ma wpływ na postrzeganie przez nich swojego miejsca pracy. Pytani o powody udziału w programie wskazywali przede wszystkim zadowolenie, że pomaga się potrzebującym, możliwość poznania samego siebie, możliwość samorealizacji, a także rozwijanie nowych umiejętności/ kompetencji czy nawiązywanie nowych kontaktów.

źródło: III Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego

Jeśli chodzi o kompetencje rozwijane w ramach wolontariatu pracowniczego, w ocenie decydentów i pracowników to przede wszystkim: komunikowanie się, współpraca, zarządzanie projektem, umiejętność podejmowania decyzji.

Wyzwania dla programu wolontariatu pracowniczego

52 proc. firm doświadczyło trudności na etapie planowania programu wolontariatu pracowniczego. Najczęściej wskazywano ograniczone zainteresowanie pracowników programem.

43 proc. firm doświadczyło trudności na etapie realizacji programu wolontariatu pracowniczego. Najczęściej wskazywano niedopasowanie ilości wolontariuszy do projektu (raz za dużo, raz za mało).

W opinii pracowników najtrudniejsze jest znalezienie czasu na wolontariat.

źródło: III Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego

Pełne wyniki badania zostaną opublikowane z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Święto to obchodzimy 5 grudnia.

– Nowoczesna firma funkcjonuje jak normalna społeczność, nastawiona nie tylko na cele biznesowe, lecz także mająca swoje drugie życie w różnych wewnętrznych społecznościach, na przykład społeczności project managerów, którzy lubią dzielić się między sobą wiedzą, albo społeczności ludzi, którzy działają jako wolontariusze – mówił Jacek Kowalski, członek zarządu ds. zasobów ludzkich w Orange Polska. W Orange Polska taki projekt jest prowadzony od ponad 12 lat, co roku w wolontariacie działa ok. 3,5 tys. pracowników.

Zdaniem pracowników, którzy wzięli udział w badaniu „Wszyscy jesteśmy Mikołajami” przeprowadzonym przez Kantar Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services, aż 45 proc. firm, w których pracują, angażuje się w akcje charytatywne, a zdecydowana większość z nich (90 proc.) zaprasza zatrudnionych do udziału w tego rodzaju projektach. Co najważniejsze są to inicjatywy doceniane wewnątrz organizacji, bo 60 proc. ankietowanych zawsze lub prawie zawsze chętnie bierze w nich udział, a jedna trzecia robi to sporadycznie.