Wolontariat pracowniczy rośnie w siłę, ale ciągle jest co robić

Jak wynika z raportu, 79 proc. osób zatrudnionych w dużych firmach zna pojęcie wolontariatu pracowniczego. W porównaniu z 2012 roku (kiedy opublikowano II edycję badania) nastąpił wzrost o 11 proc. Od tego czasu także o 10 proc. zwiększyła się liczba dużych firm, posiadających programy wolontariatu pracowniczego.

Firmy różnicują wykorzystywane formy wolontariatu pracowniczego, korzystając średnio z 7 z nich. Najpopularniejsze to: wolontariat grupowy, projekt wolontariacki oraz wolontariat akcyjny

(wszystkie powyżej 80 proc.). Kolejne to wolontariat indywidualny i kompetencyjny (76 proc.) oraz rodzinny i eventy (61-66 proc.). Relatywnie najrzadziej stosowany jest matching fund (7 proc.) oraz e-wolontariat (19 proc.).

Najbardziej popularnym obszarem aktywności WP jest ekologia i ochrona środowiska (w tym rośliny i zwierzęta), wskazana przez blisko 8 na 10 firm. Kolejne trzy to pomoc społeczna (68 proc.), oświata i edukacja (63 proc.) oraz ochrona zdrowia (58 proc.). Na drugim końcu, czyli jako obszary rzadko wspierane, są: państwo, prawo, polityka oraz religia i wyznanie.

Brak odpowiednich warunków socjalnych/ ubóstwo to główne problemy społeczne, z którymi wiąże się praca wolontariuszy ramach programów WP (68-63 proc. wskazań). Kolejne trzy to dzieci/ młodzież z problemami w nauce, niepełnosprawność, choroby (58 proc. każdy obszar) oraz dyskryminacja nierówność szans (53 proc.). Na drugim końcu listy, czyli jako problemy najrzadziej adresowane, są: więziennictwo, przemoc oraz uzależnienia - czyli obszary trudne do wspierania przez raczej niewykwalifikowanych wolontariuszy.

Najczęściej odbiorcami działań wolontariuszy są dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami oraz dzieci z ubogich rodzin (74-68 proc.). Kolejni odbiorcy to przewlekle chorzy i porzucone zwierzęta domowe (63 proc.). Relatywnie najrzadszymi odbiorcami pracy WP są mniejszości, uchodźcy, młodzi przedsiębiorcy, więźniowie i bezdomni.

Korzyści dla firm

Zdaniem badanych decydentów fakt istnienia programu wolontariatu pracowniczego wiąże się z wielowymiarowymi korzyściami dla firm. W pierwszej kolejności jest to pozytywny wpływ na postrzeganie firmy przez pracowników (duży wpływ zdaniem 59 proc. badanych).

Wyraźny jest też wpływ na postrzeganie firmy na zewnątrz (duży - zdaniem 36 proc.). Relatywnie ograniczony jest natomiast wpływ posiadania programu WP na wzrost liczby klientów firmy. Zdaniem połowy badanych (49 proc.) takiego wpływu nie ma w ogóle, a jedynie zdaniem 5 proc. jest on duży.

Przeszkody w realizacji wolontariatu

W opinii praktycznie wszystkich firm (96 proc.) wolontariusze dzięki uczestnictwu w wolontariacie pracowniczym podnoszą swoje kompetencje. Co bardzo ważne, podnoszą kompetencje dokładnie w tych obszarach, na których firmom zależy. Główne to: komunikowanie się, współpraca, zarządzanie projektem oraz umiejętność podejmowania decyzji (wszystkie > 80 proc.).

Warto przyjrzeć się również działaniom utrudniającym wdrażanie programów wolontariatu pracowniczego. Prawie połowa ankietowanych pracowników wskazywała na brak czasu. Aż 88 proc. respondentów przyznaje, że posiadanie programu wolontariatu pracowniczego ma wpływ na postrzeganie swojego miejsca pracy.

Głównym powodem braku organizacji wolontariatu pracowniczego w firmach jest z kolei brak świadomości tego typu aktywności (43 proc.). Kolejne główne powody to: preferowanie innych form wsparcia potrzebujących (30 proc.), inne priorytety zarządu (25 proc.), brak zainteresowania wolontariatem wśród pracowników (21 proc.).

Ograniczona grupa firm (4 proc.), które nie mają obecnie programu wolontariatu pracowniczego, rozważa w sposób zdecydowany jego wprowadzenie. Dodatkowe 13 proc. firm rozważa to, ale w stopniu mniej zdecydowanym. Stąd całkowity potencjał na dziś wynosi maksymalnie 17 proc.. Warto przy tym odnotować, że „aktywny” potencjał jest nadal w firmach największych:

firmy duże: rozważanie = 26 proc. (z tego 8 proc. „zdecydowanie tak”)

firmy średnie: rozważanie = 8 proc. (z tego wszystkie „raczej tak”).

Materiał do przemyśleń

Jak przyznają organizatorzy badania, z punktu widzenia praktyków, którzy na co dzień pracują z koordynatorami wolontariatu pracowniczego - wyniki badań w większości nie zaskakiwały.

- Spodziewaliśmy się tego, że znajdzie się w nich odbicie znanych nam zjawisk: trudności ze zrozumieniem pojęcia „wolontariat”, wzrost liczby programów czy zainteresowanie tematem ochrony środowiska. Jednak kwestią, której się co prawda spodziewaliśmy, ale która nas zaskoczyła swoją wielkością, jest dobitnie widoczne w badaniach zwrócenie wolontariatu do wewnątrz firmy. Wolontariat pracowniczy w znacznym stopniu jest traktowany jako działanie rozwijające pracowników, podnoszące ich kompetencje wykorzystywane w pracy zawodowej, wpływające na postrzeganie pracodawcy i ewaluowane w zakresie zadowolenia i rozwoju samego pracownika - wyjaśnia Karol Krzyczkowski, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ekspert w dziedzinie wolontariatu pracowniczego.

Jeśli czegoś brakuje w wolontariacie pracowniczym w roku 2019, to jest to społeczność. Górująca w 2012 roku (92 proc.) motywacja decydentów do realizowania wolontariatu pracowniczego, czyli „Poprawa sytuacji osób potrzebujących, wykorzystanie możliwości i zasobów firmy w słusznej sprawie”, w roku 2019 otrzymała tylko 43 proc. wskazań i uplasowała się na 5. miejscu. Podobną tendencję widać w ewaluacji samego wolontariatu, gdzie pod uwagę bierze się liczbę zrealizowanych projektów oraz liczbę aktywnych wolontariuszy, pozostawiając ich oddziaływanie na społeczność w sferze niewiadomych.

Z badań nie wynika, że wolontariat pracowniczy jest narzędziem do rozwiązywania problemów społeczności lokalnych, spośród których rekrutują się przecież pracownicy-wolontariusze. Nie widać zainteresowania długofalowymi efektami działań wolontariuszy (impact). Nie widać ścisłego powiązania projektów wolontariackich z chęcią złagodzenia problemów istniejących w społecznościach. - A przecież bez społeczności wolontariusze nie mają dla kogo i po co działać - zaznacza Krzyczkowski.

I dodaje, że intuicja podpowiada, że program skupiony na rozwoju pracowników i zyskach - szybciej znajdzie uznanie i wsparcie decydentów, przez co łatwiej można go umocować i ustabilizować w firmie.

- To skuteczna metoda na początek. Skoro więc mamy w Polsce ustabilizowane programy wolontariatu pracowniczego, to może warto zastanowić się nad zwrotem ku społeczności? Wiemy już, jakie wewnętrzne korzyści przynosi firmie dobry program wolontariatu pracowniczego, i wiemy, jak mierzyć te korzyści, więc może czas zacząć szukać i badać wpływ działań wolontariuszy na beneficjentów programów wolontariatu, na rozwiązywanie problemów społecznych, na poziom zaufania w Polsce? To z pewnością obecnie jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed koordynatorami wolontariatu pracowniczego i wysiłek, który warto podjąć - podkreśla.

***

Pełny raport z badania znajduje się poniżej w Multimediach.