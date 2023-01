Winiary otworzyła kolejną jadłodzielnię

Należąca do firmy Nestle marka Winiary otworzyła koleją jadłodzielnię. Miejsce stworzone współpracy z Fundacją Chops znajduje się obok budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przy ul. Wileńskiej 55/57 w Warszawie. To już 12. miasto, w którym Winiary pomaga mieszkańcom w walce z marnowaniem żywności.

Jadłodzielnia to sąsiedzki punkt nieodpłatnego dzielenia się żywnością. Każda z tworzonych przez Winiary jadłodzielni zawiera lodówkę przeznaczoną do przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę oraz regały i szafki na produkty suche. Zainteresowani mogą zostawiać żywność, której nie są w stanie wykorzystać, natomiast każdy potrzebujący, będzie mógł ją zabrać i zagospodarować według własnych potrzeb. Mieszkańcy Warszawy będą mogli dzielić się produktami codziennie. Punkt otwarty będzie w godzinach 8:00-22:00 każdego dnia.

- Niewykorzystane produkty, których termin przydatności się kończy, mogą posłużyć jako baza do innych potraw na kolejne dni. Na stronie internetowej www.winiary.pl dostępne są przygotowane przeze mnie przepisy w duchu „zero waste”, które pomagają tak planować menu, by nic się nie zmarnowało. A jeśli plany w międzyczasie się zmienią i zostaniemy z nadmiarem żywności, doskonałym pomysłem będzie podzielenie się nią w jadłodzielniach. Idea foodsharingu jest szczytna, a przy okazji dobra dla planety – mówi Jagna Niedzielska, ambasadorka marki Winiary.

- Myśląc o odpowiedzialnym podejściu do gotowania ważnym aspektem stała się dla nas walka z marnowaniem żywności, która ma bezpośredni wpływ na oszczędność pieniędzy, ale również zasoby planety. Robimy to edukując konsumentów w zakresie odpowiedniego planowania, przechowywania i gospodarowania żywnością, ale także przez popularyzowanie idei dzielenia się jedzeniem – podkreśla Szymon Ulkowski, kierownik ds. e-business i komunikacji marki Winiary.

Nowa jadłodzielnia nie powstałby bez wsparcia Fundacji Chops, której wolontariusze i partnerzy będą na co dzień doglądać punktu.

- Marnowanie żywności to duży problem w całej Polsce. Często wyrzucamy produkty, których nie zdążyliśmy zjeść na czas. A przecież dookoła jest mnóstwo potrzebujących osób, którym te produkty mogłyby pomóc, zanim przestaną nadawać się do spożycia. Jako Fundacja chcemy, aby lokalna społeczność miała możliwość sąsiedzkiego dzielenia się jedzeniem i wzajemnego wspierania, dzięki którym możemy jednocześnie ograniczyć marnowanie żywności - mówi Roman Żarnecki, prezes Fundacji Chops.

Marnowanie żywności jest realnym problemem

Jak pokazują dane SGGW ponad połowa żywności, która marnuje się w Polsce (53 proc.) pochodzi z gospodarstw domowych. Niemal co trzeci ankietowany w tej grupie (29 proc.), jako powód wyrzucania produktów spożywczych wskazuje przekroczenie terminu przydatności do spożycia.

Jednocześnie, wiele osób nie rozróżnia oznaczeń „Najlepiej spożyć przed” i „Należy spożyć do”. Co piąta przyznaje, że zdarza jej się wyrzucać jedzenie przez zbyt duże zakupy, a co ósma (13 proc.) zdradza, że to skutek niewłaściwego przechowywania żywności. W sumie każdego roku marnuje się w Polsce ok. 5 mln ton żywności, co oznacza, że statystycznie każdy z nas wyrzuca do kosza aż 130 kg jedzenia rocznie.

