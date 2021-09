W ciągu 20 lat zniknęło 66 proc. powierzchni lasów. Grupa Velux i WWF chcą to naprawić

Wystartował pierwszy, finansowany przez Grupę Velux projekt ochrony lasów, stanowiący część 21-letniej współpracy z organizacją WWF. Celem projektu jest obniżenie emisji CO2 w Ugandzie o milion ton i tym samym ułatwienie krajowi wywiązanie się ze swoich zobowiązań w ramach porozumienia paryskiego.

Wystartował pierwszy, finansowany przez Grupę Velux projekt ochrony lasów (fot.WWF Denmark Jonas Lysholdt Ejderskov)

WWF i Grupa Velux oficjalnie rozpoczęły realizację innowacyjnego projektu regeneracji lasów, który jednocześnie ma stanowić źródło redukcji emisji CO2 w ramach realizacji ustalonego na poziomie krajowym wkładu Ugandy. Obejmujący około 34 tys. hektarów projekt powinien obniżyć krajowe emisje CO2 o około milion ton.

Inicjatywa regeneracji lasów to pierwsza z pięciu podobnych inicjatyw w ramach zaplanowanej 21-letniej współpracy z WWF, którą Grupa Velux rozpoczęła w 2020 r. Za realizację projektu FRECAR odpowiada WWF-Uganda przy współpracy Krajowego Zarządu Lasów Ugandy.

Projekt zakłada regenerację obszaru Murchison Semliki w Szczelinie Albertyńskiej. Na przestrzeni ostatnich 20 lat z tego obszaru zniknęło 66 proc. powierzchni lasów – jest to jeden z najszybciej wylesianych obszarów w Ugandzie.

- Dwudziestoletni horyzont czasowy projektu FRECAR sprawia, że jest on idealny do regeneracji lasów. Pozwala jednocześnie zająć się kwestiami różnorodności biologicznej, zmian klimatycznych i zapewnienia środków do życia lokalnym społecznościom. A do tego realizowany jest on w regionie, który w ciągu ostatnich 20 lat stracił najwięcej lasów - powiedział David Duli, dyrektor WWF-Uganda.

- Bardzo się cieszę, że WWF, nasz partner w zakresie ochrony lasów, uzyskał zgodę na ten projekt. Teraz można rozpocząć planowe działania, które doprowadzą do zregenerowania utraconych lasów. To ważny pierwszy krok na drodze do kompensacji naszego historycznego śladu węglowego. Projekt FRECAR to część szerzej zakrojonej, zaplanowanej na 21 lat współpracy z WWF, w ramach której zamierzamy wyzerować nasze historyczne emisje CO2. Dzięki temu uda nam się osiągnąć dożywotnią neutralność węglową oraz przekroczyć cel neutralności węglowej na rok 2030, a także osiągnąć cele w zakresie ograniczenia śladu węglowego naszego łańcucha dostaw - dodaje David Briggs, prezes Grupy Velux.

Sadzenie drzew powinno rozpocząć się jesienią 2021 r. Proces potwierdzania redukcji emisji dwutlenku węgla w Ugandzie powinien dobiec końca w pierwszej połowie 2022 r. Zakłada się, że realizacja projektu FRECAR potrwa 20 lat (obecnie trwa etap wdrażania). Obejmuje on plany sadzenia drzew w celu wspierania naturalnej regeneracji lasów.

