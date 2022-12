Volkswagen pożyczył samochody PCK na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Samochody trafiły na 6 miesięcy do jednostek terenowych wzdłuż granicy oraz do Przemyśla (fot. mat. pras.)

Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie otrzymał 5 samochodów w ramach kolejnego etapu współpracy z firmą Volkswagen Financial Services. Pojazdy zostały udostępnione PCK bezpłatnie na okres 6 miesięcy. W tym czasie mają służyć na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie od początku wojny jest silnie zaangażowany w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wśród prywatnych podmiotów, które odpowiedziały na apel podkarpackiego PCK jest Volkswagen Financial Services. Firma przekazała 5 samochodów. Auta trafiły na 6 miesięcy do jednostek terenowych wzdłuż granicy oraz do Przemyśla. Ich zadaniem jest zapewnienie mobilności działającym na miejscu przedstawicielom PCK oraz wsparcie w codziennych obowiązkach.

- Już 2 dni po wybuchu wojny użyczono nam bezpłatnie 10 samochodów, które każdego dnia przez 6 miesięcy pełniły razem z nami służbę przy granicy. Jednak potrzeby mimo upływu kilku miesięcy wciąż są ogromne, dlatego z ogromną wdzięcznością przyjęliśmy wiadomość, że Volkswagen Financial Services będzie dalej wspierać nas w tym obszarze. Od października do dyspozycji Oddziału mamy 5 samochodów, które wykorzystujemy w działaniach każdego dnia – tłumaczy Maciej Maruszak, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie.

Samochodami realizowane są przewozy z granicy w Medyce, Korczowej i Krościenku do punktów recepcyjnych, ponadto przewozy osób niepełnosprawnych do miejsc zakwaterowania na terenie głównie Podkarpacia, ale także pojedyncze przejazdy w inne części kraju.

Przekazane pojazdy zostały sprawdzone pod kątem technicznym, każdy został wyposażony w pakiet serwisowy i ubezpieczenie oraz kartę paliwową.

- Dwa dni po wybuchu wojny w Ukrainie użyczyliśmy 10 samochodów na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża, które nasi pracownicy dostarczyli do Rzeszowa, skąd niezwłocznie ruszyły w teren. Kilka tygodni później w ramach współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych 20 naszych pojazdów przekazaliśmy wybranym przygranicznym jednostkom OSP - tłumaczy Mikołaj Woźniak, prezes Volkswagen Financial Services.

Współpraca z Podkarpackim Oddziałem Okręgowym PCK w Rzeszowie to jedno z wielu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, jakie realizuje Volkswagen Financial Services.

