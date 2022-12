Volkswagen Financial Services wspiera strażaków. Razem pomagają uchodźcom

Volkswagen Financial Services w zakresie pomocy na rzecz OSP współpracuje ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP (fot. mat. pras.)

Volkswagen Financial Services kontynuuje działania dla strażaków. Firma użyczyła bezpłatnie 10 samochodów na rzecz wybranych jednostek OSP zaangażowanych w pomoc uchodźcom.

Volkswagen Financial Services w zakresie pomocy na rzecz OSP współpracuje ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Firma w ramach kolejnej, czwartej już odsłony pomocy przekazała w listopadzie 10 samochodów marki Volkswagen. Trafiły one do wybranych 10 jednostek czynnie zaangażowanych w pomoc uchodźcom – auta zasiliły szeregi m.in. OSP Hrubieszów, OSP Myślenice i OSP Turek. Każdy został wyposażony w kartę paliwową, pakiet serwisowy i ubezpieczenie.

Pojazdy pomagają w transporcie osób oraz przy przewożeniu żywności i darów dla potrzebujących. Zostały użyczone jednostkom OSP bezpłatnie na okres 6 miesięcy.

- Strażacy ochotnicy zdaniem aż 95 proc. Polaków, których zapytaliśmy, dobrze wykonują swoją służbę, jaką jest niesienie pomocy potrzebującym. Zwykle są najbliżej lokalnych społeczności i najbliżej ludzkich spraw. Są pierwsi na miejscu i zawsze przygotowani do niesienia pomocy, niezależnie od okoliczności. Dlatego też jako Volkswagen Financial Services jesteśmy dumni, że możemy ich wspierać, dostarczając mobilność, czyli samochody, dzięki którym strażacy mogą swoją służbę wykonywać sprawniej i skuteczniej - mówi Mikołaj Woźniak, prezes Volkswagen Financial Services.

Współpraca Związku OSP RP i Volkswagen Financial Services trwa z powodzeniem od 2020 roku. Obecna, czwarta odsłona działań jest kontynuacją akcji zapoczątkowanej w marcu br., a jej główny cel to pomoc uchodźcom z Ukrainy.

VW FS wspiera też Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie, któremu w październiku 2022 r. użyczył bezpłatnie 5 samochodów. Pojazdy trafiły na 6 miesięcy do jednostek terenowych wzdłuż granicy oraz do Przemyśla.

