Volkswagen Financial Services kolejny raz pomaga strażakom

Volkswagen Financial Services po raz kolejny bezpłatnie użyczył 10 samochodów na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Każde auto zostało wyposażone w kartę paliwową oraz ubezpieczenie. VW FS zapewnia też pełną obsługę serwisową samochodów.

– Jestem pełen podziwu dla pracy strażaków ochotników. Ich gotowość do działania, oddanie i bliskość miejsca zdarzenia jest nieoceniona. Przeważnie to oni jako pierwsi pojawiają się na miejscu wypadków drogowych, pożarów czy innym zagrożeń, niosąc pomoc potrzebującym. Wierzę, że nasze samochody użyczone w tegorocznej edycji będą służyć i pomagać tak samo, jak miało to miejsce w poprzednich latach – mówi prezes Volkswagen Financial Services Mikołaj Woźniak.

Akcja odbywa się w ramach aktywizacji lokalnych społeczności z zakresu pierwszej pomocy oraz prewencji zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Samochody trafiły do OSP Biesowice, OSP Chojnów, OSP Goręczyno, OSP Janiszewice, OSP Niedrzwica Kościelna, OSP Nowogrodziec, OSP Rymanów, OSP Tymowa, OSP Wielgolas i OSP Wtórek.

Nabór do tegorocznej edycji rozpoczął się w czerwcu. Zgłoszenia przysłało kilkadziesiąt OSP z całej Polski. Aby móc korzystać przez 6 miesięcy z samochodu, jednostki musiały spełnić określone wymagania. Hasłem przewodnim bieżącej edycji jest aktywizacja w obszarze bezpieczeństwa oraz prewencja zaburzeń psychicznych u najmłodszych – zwycięskie OSP zobowiązały się do przeprowadzenia akcji edukacyjnych.