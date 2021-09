Velux uczy dzieci ekologii. Pomógł stworzyć grę edukacyjną

Z początkiem roku szkolnego ruszyła nowa odsłona EkoEksperymentarium.pl – darmowej gry o ekologii dla dzieci w wieku 5-11 lat. To pomoc dydaktyczna dla rodziców lub nauczycieli w edukacji ekologicznej, która powstała przy udziale ekspertów z firmy Velux.

Autor: jk

• 14 wrz 2021 16:10





EkoEksperymentarium to połączenie gamifikacyjnej formuły z rzetelną wiedzą o ekologii (Fot. mat. pras.)

EkoEksperymentarium to połączenie gamifikacyjnej formuły z rzetelną wiedzą o ekologii opracowaną przy współpracy ekspertów z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i partnerów gry, w tym firm Velux i Raben, które wsparły organizatorów przy tworzeniu najnowszej gry na temat redukcji śladu węglowego. Angażujące zadania uczą, jak oszczędzać zasoby, segregować śmieci, sprzątać i żyć ekologicznie na co dzień.

W pokoju Róży, najmłodszej bohaterki gry, czekają cztery ekowyzwania, dzięki którym dzieci dowiedzą się, co kryje się pod hasłem „ślad węglowy". Sprawdzą, w jaki sposób okno dachowe wpływa na oszczędność energii w domu oraz jak moskitiera pomoże nam pozbyć się komarów bez potrzeby stosowania chemicznych środków. Poznają również zalety markizy zewnętrznej, która chroni pokój przed nagrzaniem, czy rolety pozwalającej na regulację wpadającego do pokoju światła. To dzięki nim oszczędzamy energię elektryczną, nie mamy potrzeby stosowania w domu klimatyzacji i wiatraków.

Gracze pomogą również bohaterce wybrać najbardziej ekologiczny środek transportu w zależności od potrzeby. Rower, autobus czy samochód - na co postawić, jadąc do babci, do szkoły czy na zakupy? Róża pójdzie też na kiermasz zabawek, żeby wymienić się nieużywanymi rzeczami z przyjaciółmi i posprząta szafę ze zbędnych przedmiotów.

- Nauka zdalna w ubiegłym roku szkolnym była dużym wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak również nauczycieli oraz rodziców. Transformacja cyfrowa szkoły sprawiła, że obecnie jest bardzo duże zapotrzebowanie na interaktywne treści łączące edukację oraz zabawę. Wyzwania klimatyczne, a szczególnie potrzeba redukcji emisji, to tematy, w których warto kształcić uczniów, dlatego też zdecydowaliśmy się współtworzyć tą grę. Organizatorzy projektu zadbali również o materiały dydaktyczne, które pozwalają z łatwością włączyć grę do stacjonarnego programu nauczania. Grajmy razem i ratujmy naszą planetę – mówi Agnieszka Kamińska, dyrektor ds. komunikacji w Velux Polska.

