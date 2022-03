Ukrainki mogą wyjść załatwiać formalności. Dziećmi zaopiekuje się Orlen

PKN Orlen razem z Fundacją Orlen kontynuują pomoc oferowaną uciekinierom z Ukrainy. Tym razem spółki poinformowały o przygotowaniu świetlic w punktach recepcyjnych dla najmłodszych uchodźców z Ukrainy. Dzieci pozostają w nich pod opieką profesjonalnych opiekunów, a rodzice w tym czasie mogą załatwić niezbędne formalności.

Autor: KDS

• 25 mar 2022 13:52





Świetlice czynne są cały tydzień w godzinach 10-19. (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

– Od początku aktywnie angażujemy się we wsparcie uchodźców z Ukrainy. Nie zapominamy przy tym o najmłodszych, dla których pomoc w tej trudnej sytuacji jest szczególnie ważna. Dlatego w punktach recepcyjnych zadbaliśmy o miejsca, w których dzieci nie tylko będą mogły aktywnie spędzić czas, ale też otrzymają niezbędną pomoc terapeutyczną. W ten sposób odpowiadamy na bieżące potrzeby całych rodzin z Ukrainy i ułatwiamy im adaptację - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

W czasie pracy świetlic spółka zapewnia dzieciom profesjonalną opiekę, wsparcie pedagogiczne i terapeutyczne, a także szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych i rozwojowych. Prowadzona jest także nauka języka polskiego dla najmłodszych.



Paliwowy gigant zadbał także o to, aby w świetlicach odbywały się zajęcia taneczne i ruchowe. Dlatego są tam miękkie maty, namioty, tunele, które można przesuwać czy składać w zależności od charakteru prowadzonych przez instruktora zajęć. Z kolei do zabawy są m.in. klocki, lalki i kolejki z torami. Do dyspozycji mam z najmłodszymi dziećmi oddany został kącik wyposażony w kanapy z poduszkami, lampy z ciepłym oświetleniem, a także atestowane maty oraz zabawki.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Praca, pieniądze, mieszkanie i opieka nad dziećmi. Gi Group wspiera Ukraińców



Świetlice znajdują się w Warszawie w Global Expo przy ul. Modlińskiej 6D, w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6A, oraz w PTAK Warsaw Expo w Alei Katowickiej 62 w Nadarzynie koło Warszawy. Czynne są cały tydzień w godzinach 10-19.

Tempa w niesieniu pomocy nie zwalniają również sieci sklepowe czy restauracje. Na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy sieć dyskontów KIK zdecydowała się przekazać 60 000 produktów o łącznej wartości 250 000 euro. To nie koniec działań pomocowych dla osób uciekających przed wojną, a docelowa kwota wsparcia przekroczy 5 000 000 euro.

- Obserwując wydarzenia za naszą wschodnią granicą, od razu wiedzieliśmy, że chcemy pomóc. Codziennie do Polski przybywają kolejne osoby z Ukrainy, więc każde wsparcie jest potrzebne - komentuje Robert Boguszewski, dyrektor generalny sieci sklepów KiK w Polsce.

Z kolei sieć restauracji Sphinx uruchomiła program Rodzinna Świetlica. Sieć udostępnia swoje lokale ukraińskim rodzinom w godzinach 9-13 jako miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, zabawy czy nauki. Sphinx swoim nowym gościom oferuje także bezpłatny poczęstunek – zupy lub przekąski oraz napoje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.