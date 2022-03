Udostępnią przestrzeń Ukraińcom. W Polsce przyjmą nawet 500 uchodźców

Globalworth, inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, udostępni 12 tys. metrów kwadratowych powierzchni ze swojego portfela nieruchomości w Rumunii i Polsce, pod hasłem "Space for Ukraine".

Autor: jk

• 17 mar 2022 14:15





W Polsce budynek Warta Tower przyjmie do 500 uchodźców (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Globalworth udostępni nieruchomości, które zostaną przeznaczone na zakwaterowanie dla uchodźców i zapewnienie im odpowiedniego wsparcia logistycznego, jak również do przechowywania oraz sortowania darów rzeczowych.

W Rumunii Globalworth przeznacza na ten cel dwa piętra budynku biurowego BOB w Bukareszcie, gdzie można przyjąć do 700 uchodźców oraz powierzchnię logistyczną w kompleksie Chitila Logistics Hub, gdzie będą przechowywane i sortowane dary, które trafią do potrzebujących.

W Polsce budynek Warta Tower przyjmie do 500 uchodźców.

Jak wyjaśnia Globalworth, powierzchnie zostaną przeznaczone na zakwaterowanie dla uchodźców i zapewnienie im odpowiedniego wsparcia logistycznego, jak również do przechowywania oraz sortowania darów rzeczowych. Będą one zbierane przez władze lokalne, w tym m.st. Warszawa oraz władze miejskie Bukaresztu, jak również organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Czerwonego Krzyża.

W Rumunii Globalworth przeznacza na ten cel dwa piętra budynku biurowego BOB w Bukareszcie, gdzie można przyjąć do 700 uchodźców oraz powierzchnię logistyczną w kompleksie Chitila Logistics Hub, gdzie będą przechowywane i sortowane dary, które trafią do potrzebujących. W Polsce budynek Warta Tower przyjmie do 500 uchodźców.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Narastający kryzys humanitarny na Ukrainie, z milionami uchodźców przekraczającymi granice Polski i Rumunii, jest prawdziwą tragedią wymagającą znaczących działań, które mogą przynieść pozytywne zmiany. W Globalworth zawsze staliśmy po stronie potrzebujących, dlatego nie mogło być inaczej i tym razem, gdy ten niewyobrażalny kryzys wciąż trwa. Zapewnienie schronienia uchodźcom oraz składowanie żywności i środków medycznych jest pierwszym krokiem w naszych wysiłkach humanitarnych, lecz gdy potrzeby poszkodowanych się zmienią, będziemy szukać dalszych możliwości niesienia pomocy. Mamy nadzieję, że pokojowe rozwiązanie zostanie osiągnięte w możliwie najkrótszym czasie - mówi Dimitris Raptis, szef Globalworth Group.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Globalworth to jedna z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze. Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski. Grafika: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego. Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację. Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas: PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005 USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006 do wpłat walutowych: KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.