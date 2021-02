Uber wspiera seniorów. Zawiezie ich na szczepienie

Uber przekaże 10 tys. darmowych przejazdów, aby umożliwić bezpieczny transport na szczepienia. Z myślą o najbardziej potrzebujących firma nawiązała współpracę z Caritas Polska, w ramach której wolontariusze pomogą dotrzeć seniorom do 39 punktów szczepień we wszystkich miastach, w których działa aplikacja.

Autor:jk

• 16 lut 2021 14:21





Chcąc pomóc w transporcie do punktów szczepień, najbardziej potrzebującym, Uber nawiązał współpracę z Caritas Polska oraz Ogólnopolskim Porozumieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Fot. mat. pras.)

Chcąc pomóc w transporcie do punktów szczepień, najbardziej potrzebującym, Uber nawiązał współpracę z Caritas Polska oraz Ogólnopolskim Porozumieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizacje otrzymają kody na przejazdy dla swoich podopiecznych, słuchaczy, a także wolontariuszy, którzy wspierają seniorów w codziennych sprawach.

Firma przygotowała dla wszystkich użytkowników także krótki formularz, w którym można zgłosić organizację pożytku publicznego wspierającą osoby starsze. Wybranym organizacjom firma przekaże w sumie trzy tysiące kodów na przejazdy dla potrzebujących.

Dodatkowo Uber przewidział darmowe przejazdy dla osób starszych i potrzebujących transportu do punktów szczepień, w ramach współpracy z lokalnymi samorządami i rozpoczął dystrybucję kodów do użytkowników aplikacji. Ci, którzy nie kwalifikują się do szczepień w ramach grup przewidzianych w Narodowym Programie Szczepień, mogą zamówić przejazd dla swoich bliskich, przyjaciół lub sąsiadów, potrzebujących transportu do jednego z 39 punktów szczepień we wszystkich miastach, w których działa Uber.

Chcąc skorzystać z darmowego przejazdu, warto pamiętać, że musi on zaczynać się lub kończyć w jednym z obsługiwanych punktów. Wśród wybranych placówek znajdują się największe punkty szczepień w każdym z miast m.in. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Szpital kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu czy EXPO Kraków - populacyjny punkt szczepień w Krakowie. Pełna lista dostępna jest na stronie uber.com.

- Bardzo ważne jest, aby najbardziej narażone osoby w naszym społeczeństwie miały możliwość bezpiecznego dotarcia do punktów szczepień. Dlatego chcemy pomóc seniorom, zapewniając im wygodny i bezpieczny transport z wykorzystaniem aplikacji - mówi Michał Konowrocki, dyrektor zarządzający Uber Polska.

