Tylko 15 proc. Polaków wie co oznacza ESG

Jak pokazują badania, aż 85 proc. społeczeństwa w Polsce nie spotkało się wcześniej ze skrótem ESG czyli Environment, Social and Corporate Governance. Oznacza to, że świadomość obywateli dotycząca zrównoważonego rozwoju nie jest wiedzą powszechną.

- Przeprowadzone badania opinii publicznej nie napawają optymizmem. Pomimo szerokiej kampanii informacyjnej dotyczącej ESG dużo osób nie wie, co się kryje pod tymi trzema literkami. Potrzebna jest nie tylko większa świadomość przedsiębiorstw z korzyści płynących z ESG, ale przede wszystkim powinniśmy postawić na edukację dzieci w wieku szkolnym. To młodzi zmienią nasz świat, ale by to zrobić lepiej niż my, potrzebują odpowiednich narzędzi, w tym wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju i proekologicznych postaw - mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Podejście firmy do ochrony środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny – to pojęcia, które powinny być nam bliskie, ponieważ mają bezpośrednie przełożenie na komfort życia i przyszłość. Mimo to, tylko 15 proc. z nas zna skrót ESG – wynika z badań przeprowadzonych metodą CAWI w populacji Polaków w wieku +18 lat przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna.

- Chcemy zwiększyć świadomość Polaków dotyczącą pojęcia ESG i wszystkiego, co się z nim wiąże, nie tylko samego raportowania. Wielu przedsiębiorców wciąż nie wie, czy i w jakim stopniu obejmą ich planowane zmiany dotyczące wdrażania ESG. Ważne, by już dziś polskie firmy oswoiły się z takimi zagadnieniami jak: gospodarka w obiegu zamkniętym, ślad węglowy czy różnorodność i inkluzja - zaznacza Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

„Medialność ESG. Raport 2020-2022” to badanie, które ma za zadanie pokazać, jaka jest popularność hasła ESG w ciągu ostatnich trzech lat. Analizie zostały poddane media tradycyjne, jak również przekaz w mediach społecznościowych. Badanie ukazuje kontekst oraz obszary aktywności firm w zakresie ESG oraz najlepsze praktyki firm w zakresie ESG. Raport przygotowuje PSMM Monitoring & More. Efektem końcowym badania będzie prognoza: co się zmieni w kontekście ESG w kolejnych latach.

- Analizując media obserwujemy, że informacji o ESG przybywa w lawinowym tempie i doskonale zdajemy sobie sprawę, że ESG w firmie to dzisiaj konieczność, a nie opcja do wyboru. Celem naszego badania jest zidentyfikowanie medialności tematu ESG w ciągu ostatnich trzech lat oraz odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób firmy realizują komunikację z tego zakresu. Analiza będzie miała zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. Raport to nie tylko barometr medialności tego zagadnienia, ale także prezentacja insightów, trendów oraz najlepszych praktyk firm aktywnych w obszarze ESG. Jestem przekonana, że wyniki będą dla wielu marek drogowskazem, który pomoże zbudować lub poprawić strategię komunikacji w zakresie ESG – mówi Izabela Grzechnik, project manager for new research and development, PSMM Monitoring & More.

Związane ze zrównoważonym rozwojem zasady zyskują dziś na znaczeniu np. w działalności przedsiębiorstw. Dzięki przestrzeganiu tych zasad firmy otrzymać mogą m.in. dofinansowanie od instytucji międzynarodowych.

