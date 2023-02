Trwa rekrutacja do programu stypendialnego Fundacji BNP Paribas

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa” dla ambitnych absolwentów szkół podstawowych. Realizowany przez Fundację BNP Paribas program, to propozycja skierowana do dzieci, które mają dobre wyniki w nauce, ale na ich drodze do najlepszych liceów stoją zbyt małe finanse.

Osoby wybrane przez Fundację otrzymają wsparcie przez cały okres nauki w jednym z 6 liceów (fot. Shutterstock)