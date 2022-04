- Ważne jest to, w jaki sposób chcemy tworzyć relacje oraz w jaki sposób chcemy tworzyć wartość finansową dla właścicieli, dla gospodarki, ale także dla społeczeństwa, uwzględniając dbałość o środowisko naturalne - mówi podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

REKLAMA

Jak zaznacza Agnieszka Skorupińska, partner, lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz koordynator zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS, zmiana sytuacji geopolitycznej i agresja Rosji na Ukrainę pokazują, że ESG jest jak najbardziej na miejscu.

- Czekają nas trudne czasy, ale to nie oznacza że ESG należy zostawić gdzieś z boku. ESG to odporność na zmiany, na kryzysy - to jedna z przyczyn, dla których o tym rozmawiamy i dla których pojawiają się przepisy - komentuje Agnieszka Skorupińska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z kolei Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG w Żabce zauważa, że temat wojny w Ukrainie to nie tylko odporność biznesu, dbanie o utrzymanie łańcucha dostaw, ale też wyraz naszej solidarności z sytuacją w społeczeństwie, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale również na społeczeństwo, w którym funkcjonujemy oraz środowisko naturalne.

- Nie możemy patrzeć na trzy elementy (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny - przyp. red.) w oderwaniu od siebie. Kwestie społeczne i humanitarne będą grały pierwsze skrzypce, jednak najważniejsze pytanie na które musimy sobie odpowiedzieć brzmi: w jaki sposób długoterminowo ta sytuacja będzie wpływała na nasze otoczenie biznesowe, gospodarcze i społeczne - mówi Rafał Rudzki.

- To dobry moment na powrót do koncepcji firmy jako obywatela. Ważne jest to, w jaki sposób chcemy tworzyć relacje oraz w jaki sposób chcemy tworzyć wartość finansową dla właścicieli, dla gospodarki, ale także dla społeczeństwa, uwzględniając dbałość o środowisko naturalne - dodaje.

*Tekst powstał podczas debaty "ESG – nowe ramy strategii biznesowych", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU