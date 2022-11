Tęczowe diamenty 2022 rozdane. Oto pracodawca roku wspierający osoby LGBT+

Z badań „Narracje dla odmiany. Badanie potencjału sojuszniczego” Funduszu dla Odmiany z 2021 r. wynika, że aż 43 proc. polskiego społeczeństwa jest życzliwe w stosunku do osób LGBT+. Jednak sami sojusznicy twierdzą że jest ich jedynie 5-10 proc. Z czego wynika ta różnica? Przyczynę autorzy badania upatrują w tym, że sojusznicy czują się osamotnieni i dlatego nie decydują się na deklarację swoich przekonań.

Jednym ze sposobów na przełamanie obaw jest współpraca z tymi, którzy działają w podobnym obszarze. Taki cel obrali organizatorzy konkursu LGBT+ Diamonds Awards - NatWest Group i ABSL.

- To wydarzenie co roku przyciąga coraz więcej osób, które wspólnie zmieniają świat na taki, który szanuje i docenia różnorodność. Spotkanie to początek, wspólne działanie to sukces. Tegoroczne motto konkursu pokazuje, że efekty można osiągnąć tylko działając razem — mówi Dariusz Żak z NatWest Group w Polsce.

Zwycięzcy konkursu LGBT+ Diamonds Awards

Zwycięzcy LGBT+ Diamonds 2022 zostali wyłonieni spośród rekordowej liczby - aż 160 zgłoszonych nominacji publicznych. Jury w składzie Karolina Kędziora, Marzena Strzelczak, Dariusz Żak, Remigiusz Ryziński, Paweł Panczyj, Sylwia Chutnik, Bart Staszewski i Daniel Mękarski wyłoniło zwycięzców w 6 kategoriach: