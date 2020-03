Te firmy przywracają wiarę w CSR. Dobre przykłady warte pokazania

Kampanię #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, zaincjowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozpoczyna prezentacja mapy dobrych praktyk podjętych przez biznes w Polsce, dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Obejmuje ona aktywności firm na rzecz klientów, pracowników, wsparcia szpitali i innych punktów pomocy, przekazywania dofinansowania oraz rozwiązań służących przeciwdziałaniu skutkom kryzysu.

Pod hasztagiem BiznesReagujeOdpowiedzialnie będzie publikowało dobre praktyki i rozwiązania, które są odpowiedzią biznesu na panującą obecnie w kraju sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

– Znaleźliśmy się w bezprecedensowej sytuacji. Niezależnie od dalszych scenariuszy opinie ekspertów, ale i powszechne odczucia są zgodne: ten czas zmieni świat i nasze życie. Nadzieję budzi to, jak wiele widzimy dziś przykładów solidarności, empatii i odpowiedzialności. Zwykłych ludzi, organizacji pomocowych i biznesu. Zarządzanie swoim wpływem na otoczenie i odpowiedzialność za społeczeństwo, w tym za pracowników, dostawców czy partnerów biznesowych, ale także zobowiązaniami wobec najszerszego kręgu interesariuszy, całego społeczeństwa, to dziś najcenniejsza aktywność. Chcemy pokazywać te działania pod hasztagiem #BiznesReagujeOdpowiedzialnie – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

źródło: mat.pras.

Dobrych przykładów już jest znacznie więcej. Coca-Cola na swojej stronie na Facebooku poinformowała, że przekaże wodę i inne napoje wszystkim 21 szpitalom zakaźnym w całej Polsce.

ERGO Hestia dołączyła do akcji #zostańwdomu i proponuje pracownikom, klientom oraz agentom, co robić, by kreatywnie spędzić ten czas. CCC zaoferowało, że przekaże 10 zł z każdej sprzedanej pary butów wybranej marki na wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przeznaczy 300 tysięcy złotych, a więc aż jedną trzecią swojego rocznego funduszu prewencyjnego, na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych. Trwa akcja PKN ORLEN wspierająca podróżnych oczekujących na wjazd do kraju na niemiecko-polskiej granicy. Pomoc udzielana jest wszystkim kierowcom, obywatelom różnych krajów. Od wtorku w nocy wydano ponad 25 ton żywności i napojów. Firma Tarczyński rozpoczęła przekazywanie swoich produktów do wszystkich 19 szpitali zakaźnych na terenie całej Polski. Dodatkowo wyroby marki trafią też do placówek charytatywnych we Wrocławiu. – W tak trudnym okresie dla nas wszystkich zdajemy sobie sprawę, jak wielkim poświęceniem jest praca całego personelu medycznego. Dziś różnorodne branże jednoczą się, aby wspomóc tych, którzy stoją na pierwszej linii frontu w walce z epidemią. Chcemy również przyłączyć się do tych działań i pomóc tym, którzy pracują dla dobra nas wszystkich oraz tym, którzy potrzebują wsparcia w trudnej codzienności – tłumaczy Jacek Tarczyński, prezes spółki Tarczyński.