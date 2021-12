Tauron zbudował kolejne bezpieczne przejścia dla pieszych

Oświetleniowcy z Taurona wybudowali kolejne „inteligentne” przejścia dla pieszych. Tym razem w poprawę bezpieczeństwa swoich mieszkańców zainwestowała gmina Woźniki w województwie śląskim.

Autor: jk

• 9 gru 2021 15:41





Mieszkańcy gminy Woźniki będą mogli korzystać z czterech bezpiecznych przejść dla pieszych (Fot. Youtube)

Mieszkańcy gminy Woźniki będą mogli korzystać z czterech bezpiecznych przejść dla pieszych.

- Budowa aktywnych przejść dla pieszych, po czerwcowej nowelizacji kodeksu drogowego, to jeden z tych obszarów biznesowych naszej spółki, którymi przedstawiciele samorządów szczególnie się interesują. Posiadamy nowoczesne rozwiązania, które w znaczący sposób poprawiają bezpieczeństwo na zebrach. Do tego nasi specjaliści są w stanie zaoferować gminom produkt dostosowany do konkretnej lokalizacji i potrzeb. A cel mamy wspólny - chcemy, żeby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły, rodzice do pracy, a dziadkowie do sklepu czy kościoła - mówi Artur Warzocha, prezes Taurona Nowe Technologie.

Zasada działania takiego przejścia jest prosta - za pomocą sygnałów świetlnych ostrzega kierowców przed zbliżającym się do zebry pieszym. Jeśli ten wejdzie w monitorowane przez kamery lub czujniki ruchu pole, system podniesie moc zamontowanych w rejonie przejścia opraw oświetleniowych do poziomu 100 proc. w ciągu 1 sekundy.

Inteligentne przejścia spółka wybudowała już w Nysie, Otmuchowie i Mstowie.

