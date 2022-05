Tauron wspiera szkoły i stawia na Zielone Laboratoria

Do 15 maja szkoły z południowo-zachodniej części Polski mogą zgłaszać swoje projekty w konkursie „Zielone Laboratoria Taurona”. Cztery najlepsze pomysły na pracownię do nauk ścisłych zostaną zrealizowane przy wsparciu firmy.

W konkursie startować mogą szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z południa Polski (fot. Shutterstock)

Zielone Laboratoria Taurona to program, w ramach którego wyłonione zostaną cztery szkoły - każda z nich otrzyma 100 000 tysięcy złotych na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych. W tej edycji wystartować mogą szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z południa Polski.

By wziąć udział w konkursie wystarczy stworzyć prezentację szkoły i planowanej pracowni (wideo, prezentacja powinna zawierać opis działań oraz planowany kosztorys wydatkowania nagrody). Gotowe zgłoszenia należy wysłać do 15 maja na adres tpe.laboratoria@tauron.pl. Organizatorzy wybiorą cztery szkoły, które otrzymają po 100 tysięcy złotych na nową pracownię.

- Chcemy zarażać dzieci i młodzież pasją do energetyki, równocześnie dając im szansę do rozwoju, to oni niebawem będą mieli realny wpływ na kształt sektora w Polsce. Realizując Zielony Zwrot Taurona, strategiczny projekt transformacji firmy, wybiegamy w przyszłość, już teraz inwestując w wiedzę i kompetencje młodych Polaków - wyjaśnia Artur Warzocha, wiceprezes Tauron Polska Energia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 maja, pracownie w zwycięskich szkołach będą powstawać w okresie wakacyjnym. Otwarcie nowych pracowni nastąpi we wrześniu.

