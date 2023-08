Tauron sadzi "węglowy las"

Dzięki współpracy Taurona z Lasami Państwowymi w nadleśnictwach Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Koszęcin, Olesno, Głogów i Lądek-Zdrój zasadzono nowe sosny, dęby, buki, świerki, jawory, olchy i modrzewie. Obszar nasadzeń odpowiada wielkością prawie 140 boiskom piłkarskim.

- Wspieramy redukcję śladu węglowego, dążąc do osiągnięcia przez Grupę Tauron neutralności klimatycznej. Do 2030 roku chcemy ograniczyć emisyjność o 80 procent, a będzie to możliwe dzięki budowie nowych mocy zainstalowanych w OZE, a także dekarbonizacji ciepłownictwa - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. - Współpraca z Lasami Państwowymi pozwala na zwiększenie absorpcji dwutlenku węgla, poprzez wdrażanie koncepcji lasu węglowego.