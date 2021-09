Tauron ratuje pożyteczne zwierzęta

70 jeży uratował Tauron w ramach projektu „Jeż MegaZwierz”. Firma startuje z nową inicjatywą i chce uczyć tego, jak samodzielnie zbudować domek dla jeża.

70 jeży uratował Tauron w ramach projektu „Jeż MegaZwierz” (fot. PTWP)

Tauron od czterech lat realizuje projekt "Jeż MegaZwierz". Dzieki projektowi do parków i ogrodów w południowej Polsce trafiło sto domków dla jeży. Te zbudowane są ze spienionego, bardzo twardego styropianu – styroduru. Specjalnie zbudowany tunel wejściowy skutecznie zabezpiecza wnętrze przed intruzami, takimi jak psy, kuny czy lisy.

fot. Pixabay

– Jesień i zima to trudny czas dla jeża. W naszych parkach i ogrodach ubywa naturalnych schronień dla jeży. Stąd zachęcamy do budowania domków dla jeży. Jak zbudować najprostsze schronienie dla tych sympatycznych zwierząt pokazuje film. Styrodurowe domki to przetestowane rozwiązanie, które pozwala jeżowi przespać trudny czas chłodu, śniegu i braku jedzenia – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia.

W tym roku firma postanowiła przygotować specjalny film instruktażowy, w którym pokazuje, jak szybko i prosto samemu zbudować budkę dla jeża.

Przez proces budowy domku przeprowadza pracownik spółki Piotr Gleńsk, który prowadzi przydomową ochronkę dla jeży.

– Jeż to zwierzę niezwykle pożyteczne. Zjada gryzonie (myszy, nornice), larwy owadów, dżdżownice, gady, ślimaki (również te bez muszli), pająki, a także padłe ptaki. Jeż wystraszony lub zaatakowany nie ucieka, a kuli się szczelnie otoczony kolcami. W ten sposób zwierzę naraża się na atak drapieżników, takich jak m.in. psy – tłumaczy Piotr Gleńsk.

