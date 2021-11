Tauron przypomina o seniorach i zachęca do wysyłania kartek

„Razem mamy #Megamoc” to wspólna akcja Taurona i Polskiej Ligi Siatkówki. Do połowy stycznia na siedmiu meczach PlusLigi oraz Tauron Ligi kibice będą mogli wysłać pocztówki do swoich babć i dziadków. Projekt ma przypominać o wadze pielęgnowania więzi rodzinnych.

Projekt ma przypominać o wadze pielęgnowania więzi rodzinnych (fot. Shutterstock)

O to, by w świąteczno-noworoczny czas pamiętać o seniorach apelują do kibiców siatkarze Marysia Stenzel, Tomek Fornal i Kamil Semeniuk. Inicjatorem akcji „Razem mamy #Megamoc” jest Tauron, a jej finał planowany jest na Dzień Babci i Dziadka.

- Kibice siatkówki tworzą wyjątkowo serdeczną atmosferę. Potrafią wspólnie się bawić, ale też rywalizować w duchu fair play. Dlatego jesteśmy pewni, że wspólnie wyślemy co najmniej kilka tysięcy kartek – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia. – Razem pokażmy babciom i dziadkom, że o nich pamiętamy, kochamy ich i szanujemy. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu polska siatkówka staje się jeszcze bardziej rodzinnym sportem. Kibice siatkówki i Tauron razem mają mega moc! – dodaje Zimnoch.

Magentowa skrzynka w najbliższych dwóch miesiącach przemierzy południe Polski – od Dolnego Śląska, aż po Podkarpacie. Znaleźć będzie ją można na meczach PlusLigi i Tauron Ligi, min. w Katowicach, czy Rzeszowie. Szansę wysłania wyjątkowych kartek do swoich dziadków będą mieli kibice szesnastu klubów.

Różne wersje kartek rozdawanych na meczach spółka udostępni je także na swoim profilu na Facebooku. Firma będzie zachęcać użytkowników, by w komentarzach oznaczali swoich dziadków i przesyłali im wirtualne życzenia. Tych, którzy w okresie świąteczno-noworocznym odwiedzą dziadków, namawia zaś do utrwalania wspólnych chwil na zdjęciach.

- Organizujemy konkurs fotograficzny na Instagramie. Chcemy pokazać, że dziadkami i ich historiami trzeba się chwalić - dodaje Zimnoch. Nagrodą główną w konkursie jest profesjonalna sesja zdjęciowa dla całej rodziny.

