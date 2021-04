Tauron pomaga bocianom i wydaje specjalny poradnik

Na słupach energetycznych należących do spółki Tauron znajduje się ponad 2200 bocianich gniazd. Pracownicy firmy od lat pomagają przetrwać ptakom. Teraz spółka przygotowała poradnik, jak pomóc bocianom, gdy wiosną... zaatakuje zima.

Na słupach energetycznych należących do spółki Tauron znajduje się ponad 2200 bocianich gniazd (fot. mat. pras.)

Słupy na których znajduje się ponad 2200 bocianich gniazd, należą do Tauron Dystrybucja. Zimą energetycy nie tylko dbają o stan sieci, ale także "doglądają" opuszczone gniazda.

Bociany powoli wracają do Polski i tu czeka na nie mało sprzyjająca aura. W niektórych wypadkach ptaki, by przeżyć, będą wymagały interwencji człowieka. Stąd inicjatywa Taurona.

- Energetycy z Taurona pomagają ptakom cały rok, dbając o ich gniazda i bezpieczeństwo linii energetycznych, na których są zbudowane. Teraz jednak może być potrzebna pomoc ptakom w przetrwaniu nawrotu zimy. Może w tym uczestniczyć każdy, ważne jednakżeby to robić mądrze i nie zaszkodzić przy tym niechcący ptakom. Pomogą w tym nasze porady przygotowane we współpracy z ornitologami – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy Tauron Dystrybucja.

Poradnik, jaki stworzyła we współpracy z naukowcami spółka, to zbiór porad, jak dbać o bociany, gdy wiosną przypomni o sobie zimowa aura.

Jak radzą specjaliści, do pomocy ptakom należy podejść w sposób bardzo przemyślany. Przede wszystkim należy unikać pochopnych reakcji, np. zabierania ptaków do domów. "Udomowione" ptaki bardzo trudno przywrócić do naturalnego środowiska. Nie powinnismy także łapać bocianów – ptak uciekając traci energię niezbędną do ogrzania ciała i zdobycia pożywienia, a spłoszony może nawet porzucić miejsce, które wybrał.

Gdy bocian jest ranny lub chory, widać na nim krew, ma obwisłe skrzydło, jest wyraźne osowiały, przesiaduje w jednym miejscu długi czas, podejmuje nieudane próby podrywania do lotu, utyka - bezzwłocznie należy wezwać pomoc.

Gdy niesprzyjająca aura przedłuża się, a na zewnątrz zalega grubsza warstwa śniegu lub lodu, warto rozważyć dokarmienie ptaków. Dobrym wyborem będą słodkowodne ryby o długości 10-15 cm, serca drobiowe lub pokrojone wołowe, czy tłuczone kurze skrzydełka. Pokarm powinno pozostawić się w pobliżu bociana, jednak miejscach bezpiecznych, łatwych do obserwacji i trudno dostępnych dla np. kotów, psów, lisów. Ptaków nie powinniśmy karmić resztkami ze stołu, w tym wędlinami, produktami zbożowymi, słodyczami oraz rybami morskimi czy gryzoniami, które zginęły od trutki.

