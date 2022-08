T-Mobile podarował 200 plecaków uchodźcom z Ukrainy

T-Mobile Polska przekazało 2000 plecaków szkolnych dla ukraińskich uczniów, którzy w nadchodzącym roku szkolnym rozpoczną naukę w lubelskich szkołach. To kolejna forma pomocy, jaką operator przygotował, by wesprzeć działania Lublina na rzecz obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w tym mieście.

– W początkowej fazie wojny w Ukrainie przybywającym do Lublina uchodźcom niezbędne było zapewnienie bezpiecznego schronienia, wyżywienia, dostępu do opieki zdrowotnej i zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalnych. Aktualnie kluczowe jest podejmowanie działań długofalowych związanych z dalszą integracją obywateli Ukrainy poprzez, m.in. naukę języka polskiego, doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy, organizację wspólnych wydarzeń, a teraz przede wszystkim edukację dzieci i młodzieży. Cieszę się, że pomimo zmieniającej się sytuacji i nowych wyzwań, możemy liczyć na kolejne wsparcie tak znaczącego partnera jak T-Mobile – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer przypomina, że wiosną firma zaczęła od wsparcia technologicznego, a teraz skupia się głównie na dzieciach, które zaczynają naukę w polskich szkołach.

- Poza wsparciem dla dzieci, chcieliśmy również dać szansę tym, którzy edukują, dlatego sfinansujemy zatrudnienie dwóch nauczycieli w lubelskich szkołach na cały rok szkolny. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do stworzenia w Lublinie bezpiecznej i przyjaznej dla społeczności ukraińskiej przestrzeni do życia i nauki - powiedział Andreas Maierhofer.

To kolejne działania T-Mobile wspierające ukraińską społeczność w Lublinie. Do tej pory firma ufundowała 10 000 posiłków dla osób przebywających w miejskich punktach noclegowych, przekazała 1000 zestawów dla dzieci, w których znalazły się m.in. pluszaki i akcesoria do malowania oraz zabawy oraz dostarczyła 20 telewizorów z dostępem do internetu. Urządzenia trafiły, m.in. do miejskich punktów noclegowych, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której przebywają dzieci z Ukrainy czy działających na terenie Lublina Spynek, czyli ośrodków opieki i edukacji dla najmłodszych.

Od pierwszych dni wojny T-Mobile wspiera Ukraińców i Ukrainki przybywające do naszego kraju w różnych sferach – od przekazywania bezpłatnych starterów w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, aż po wsparcie organizacji takich jak Czerwony Krzyż czy PCPM. Dodatkowo operator udostępnił bezpłatne, nielimitowane rozmowy międzynarodowe z Polski do Ukrainy, darmowe paczki gigabajtów oraz roaming z obniżonymi stawkami dla klientów indywidualnych i biznesowych.