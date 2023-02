Świętują i pomagają. Kolejna edycja "Pączka ze szlachetnym nadzieniem"

"Pączek ze szlachetnym nadzieniem" to największa akcja charytatywna w KGHM (fot. KGHM to my/Facebook)

W tym roku hasło wydarzenia to: „Wrzuć CO NAJMNIEJ piątaka dla miedziowego dzieciaka”, a do grona wolontariuszy dołączyli członkowie zarządu KGHM.

Pieniądze ze sprzedaży pączków w oddziałach KGHM trafią na leczenie i rehabilitację trojga dzieci pracowników Polskiej Miedzi:

- córki pracownika Zakładów Górniczych Rudna 4-letniej Oli, która potrzebuje wielospecjalistycznej opieki terapeutycznej i rehabilitacji,

- córki pracownika Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice 22-letniej Kasi, wymagającej leków i rehabilitacji niezbędnej do utrzymania możliwości poruszania się,

- syna pracownika Huty Miedzi Głogów 9-letniego Olka, potrzebującego intensywnej rehabilitacji w walce z utratą m.in. możliwości chodzenia.