Sodexo pomaga uchodźcom wojennym

Karta Pomoc - najnowszy produkt Sodexo Benefits and Rewards Services Polska - ma umożliwić zaopatrzenie się uchodźcom wojennym w najpotrzebniejsze artykuły. Produkt trafia do stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji non-profit. Przedpłacone Karty Pomoc będą wydawane uchodźcom z Ukrainy i innych krajów objętych wojną, którzy szukają pomocy w Polsce.

23 maj 2022





Karta ma umożliwić zaopatrzenie się uchodźcom wojennym w najpotrzebniejsze artykuły (fot. PTWP)

- Już w pierwszych dniach wojny w Ukrainie docierały do nas sygnały od organizacji pomocowych, że konieczne są rozwiązania ułatwiające logistykę i rozdysponowywanie środków. W odpowiedzi na potrzeby środowiska NGOs przygotowaliśmy przedpłaconą Kartę Pomoc, która jest bezpieczną

i najszybszą formą dystrybucji funduszy wsparcia -wyjaśnia Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Jak zapewniają przedstawiciele Sodexo, korzystanie z Karty Pomoc jest bardzo proste dla użytkownika (obywatela/obywatelki kraju objętego wojną) i nieangażujące dla przekazującego (organizacji non-profit). Natychmiast po otrzymaniu karty można nią płacić w sklepach stacjonarnych. Karta umożliwia także robienie zakupów online. Doładowanie odbywa się zbiorczo, w terminie wskazanym przez organizację.

Sodexo zadbało również o kwestie związane z komunikacją - infolinia i aplikacja mobilna dostępne są w języku ukraińskim, co stanowi duże udogodnienie zarówno dla organizacji, jak i jej podopiecznych. Do karty dołączona jest również ulotka w języku ukraińskim opisująca jej funkcje. Dzięki temu, że użytkownik samodzielnie zarządza środkami na karcie, wzrasta jego samoocena i poczucie niezależności. Z kolei organizacje zyskują odciążenie w codziennych zadaniach.

Karty przedpłacone Sodexo wydane w pomocowym programie kartowym Mastercard przyczyniają się do efektywnej i bezpiecznej redystrybucji środków pomocowych dla uchodźców.

- To wartościowy i bardzo potrzebny projekt, który na pewno przyniesie wiele korzyści zarówno środowisku organizacji pozarządowych, jak i osobom szukającym w Polsce schronienia przed wojną - mówi Tomasz Owczarek, dyrektor ds. sprzedaży i strategii w polskim oddziale Mastercard Europe.

Z kart przedpłaconych korzystają już m.in. Polska Akcja Humanitarna i Caritas.

- Zbiórki żywności, przekazywanie otrzymanych darów czy zakupionych przez organizację rzeczy to ważne sposoby pomagania, ale przydatnym rozwiązaniem jest też korzystanie z kart przedpłaconych. Dzięki nim nasi podopieczni sami mogą wybrać i kupić to, czego im brakuje i co uważają za niezbędne - mówi Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora w Caritas.

