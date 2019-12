Santander Bank Polska: Pracownicy coraz bardziej zaangażowani w wolontariat

- Działania na rzecz innych ludzi są źródłem dodatkowej energii, czego najlepszym dowodem są nasi pracownicy. Zaangażowanie i motywacja, jaką wykazują za każdym razem, gdy wspólnie realizujemy projekt udziela się innym pracownikom i dzięki temu liczba wolontariuszy stale rośnie. Każdy z pracowników może włączyć się w wybraną inicjatywę pomocy, może też sam taką zgłosić i robić to, co dla niego ma największy sens, dzięki temu dobro samo się napędza - komentuje Marzena Atkielska, prezes Fundacji Santander Bank Polska.

Działania realizowane przez pracowników banku obejmują projekty z wielu obszarów. Na przykład „Książkowy Dzień Dziecka” to zbiórka książek w oddziałach i placówkach banku, które później są przekazywane do szpitali dziecięcych.

Podobny cel - edukacyjny, ma także m.in. projekt „Skrzydlaci Przyjaciele wśród nas”, który uczy rozpoznawania ptaków, pogłębiając jednocześnie szacunek do przyrody wśród najmłodszych. Z kolei dla seniorów realizowany był np. remont starego i zniszczonego pomieszczenia i przystosowanie do potrzeb kawiarenki, która stała się miejscem spotkań. Będą w niej organizowane różnego rodzaje wydarzenia, spotkania edukacyjne z ekspertami banku, które m.in. poszerzą wiedzę seniorów na temat cyberbezpieczeństwa.

Czytaj też: Wolontariat pracowniczy rośnie w siłę, ale ciągle jest co robić

W Santander Bank Polska wolontariuszem może zostać każdy - wystarczy dopisać się do bazy wolontariuszy. Następnie można włączyć się do już istniejącej inicjatywy lub zaproponować własną. Każdemu pracownikowi angażującemu się w wolontariat przysługuje 8 godzin z czasu pracy, które może przeznaczyć na prace społeczne. Co roku wybierany jest też najbardziej aktywny wolontariusz i najciekawsza zrealizowana inicjatywa.

Wolontariat pracowniczy w Santander Bank Polska opiera się na trzech filarach.

Pierwszy to Wolontariat Czasu - dobrowolna, bezpłatna pomoc na rzecz osób potrzebujących lub dobrowolne, bezpłatne zaangażowanie w działanie i promocję ważnych tematów społecznych, drugim jest Wolontariat Kompetencyjny, który polega na dzieleniu się wolontariuszy z partnerami społecznymi swoim doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą ekspercką związaną ze ścieżką zawodową. Trzeci filar - Wolontariat Edukacyjny polega na rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości, z możliwością wykorzystania materiałów przygotowanych przez bank, czyli np. scenariuszy lekcji wraz z prezentacjami czy gry „Liderzy Europy".

Trzeci filar obejmuje także wszystkie pozostałe inicjatywy skoncentrowane na rozwoju wiedzy z zakresu ekonomii wśród społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. To dla nich specjalnie powstał projekt „Finansiaki”, w ramach którego szkoły i nauczyciele, a także rodzice otrzymują pełen zestaw podpowiedzi jak rozmawiać z dziećmi o oszczędzaniu oraz scenariuszy rozmów wprowadzających młodzież w świat przedsiębiorczości i finansów.