Rusza kolejna edycja Świata Młodych Badaczy

Świat Młodych Badaczy to realizowany w Polsce od 2016 roku międzynarodowy program edukacyjny skierowany do uczniów klas 2-4 szkół podstawowych. W jego ramach uczniowie uczestniczą w interaktywnych warsztatach z zakresu nauk ścisłych. Zajęcia realizowane są w formie 90-minutowych warsztatów w szkołach, podczas których dzieci samodzielnie wykonują eksperymenty badawcze.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w wybranych szkołach podstawowych, znajdujących się w pobliżu zakładów produkcyjnych firmy na terenie Polski. Łącznie we wszystkich dotychczasowych warsztatach wzięło łącznie udział 6 470 dzieci, a filmy edukacyjne obejrzano ponad 65 000 razy.

Eksperymenty badawcze prowadzone są przez partnera programu, firmę LeoLAB, która działa w branży animacyjno-edukacyjnej.

- Nie ma lepszego sposobu na naukę, niż poprzez praktykę i zabawę. To przepis na skuteczne zachęcenie najmłodszych do poszerzania swojej wiedzy i do odkrywania tajemnic otaczającego nas świata. Widać to w zaangażowaniu dzieci na każdym warsztacie - mówi Natalia Leońska z LeoLAB.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl