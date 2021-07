Red Lipstick Monster, Paciorek, Stankiewicz i Izak w społecznym projekcie ING

Mówi się, że o pieniądzach się nie rozmawia. Być może dlatego, że rozmowy na temat finansów budzą wiele trudności, napięć i emocji. ING w ramach kampanii społecznej uruchomiła platformę "Porozmawiajmy o pieniądzach" i po raz kolejny zachęca do działania, podpowiadając jak pracować nad tym, aby nasze rozmowy o pieniądzach były łatwiejsze, przekładały się na lepsze zarządzanie finansami i pozwalały nam bez stresu robić swoje.

- Nasza inicjatywa "Porozmawiajmy o pieniądzach" ma charakter społeczny. To pierwszy i ważny krok, dzięki któremu młodzi ludzie mogą zacząć lepiej ogarniać swoje finanse - podkreśla Barbara Pasterczyk z ING Banku Śląskim.

ING w swojej kampanii stawia na autentyczne historie bohaterów, które staną się motywem przewodnim platformy i z którymi mogą utożsamiać się także inni internauci.

W planach jest pół roku intensywnej komunikacji w postaci kilkuminutowych odcinków. Dobór tematyki nie jest przypadkowy - to zagadnienia, które sprawiają najwięcej trudności i generują najwięcej napięć podczas rozmów lub wręcz są kompletnie unikane.

Do projektu zaproszono internetowych influencerów i youtuberów: Red Lipstick Monster, Karola Paciorka, Martina Stankiewicza i Izaka. To ich finansowe historie staną się pretekstem do poruszenia tematów finansowych, które najbardziej stresują Polaków w trakcie rozmów ze znajomymi czy rodziną. ING stawia na autentyczne historie bohaterów, które staną się motywem przewodnim platformy i z którymi mogą utożsamiać się także inni internauci.

- Nasza inicjatywa „Porozmawiajmy o pieniądzach” ma charakter społeczny. Jej nadrzędnym celem jest zachęcanie młodych ludzi do otwartej rozmowy o pieniądzach. To pierwszy i ważny krok, dzięki któremu młodzi ludzie mogą zacząć lepiej ogarniać swoje finanse, przyjrzeć się swoim domowym budżetom i świadomie planować wydatki - podkreśla Barbara Pasterczyk, dyrektor odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

W planach jest pół roku intensywnej komunikacji w postaci kilkuminutowych odcinków. Dobór tematyki nie jest przypadkowy - to zagadnienia, które sprawiają najwięcej trudności i generują najwięcej napięć podczas rozmów lub wręcz są kompletnie unikane. Pierwszym z poruszanych tematów jest określenie swoich oczekiwań, kiedy dzielimy wspólne rachunki np. za wyjście na miasto.

- Zaczynamy od kłopotliwego dzielenia wydatków, ponieważ co piąty Polak przyznaje, że nie wie jak porozmawiać otwarcie ze znajomymi o tym, kto za co płaci. Przy czym aż 66 proc. Polaków widzi taką potrzebę. Otwarte mówienie o tym kto, za co płaci eliminuje niepotrzebne konflikty i niedomówienia, które mogą pogorszyć relacje - mówi Barbara Pasterczyk. - Platforma „Porozmawiajmy o pieniądzach” ma za zadanie odpowiedzieć na te trudności i dać wskazówki, które pomogą Polakom lepiej przygotować się do rozmów na tematy dotyczące finansów. Poprzez dialog można zniwelować napięcia finansowe, tak żeby nie stały na przeszkodzie, by robić swoje - dodaje. Żeby skutecznie dotrzeć do młodszych odbiorców i zainteresować ich tematem, ING postawił na format znany i popularny za granicą - commentary video. Dzięki konfrontacji różnych punktów odniesienia i poglądów na kwestie finansowe, bohaterowie będą mieli okazję nie tylko przyjrzeć się własnemu podejściu do pieniędzy, ale też doradzić przyjaciołom. Pierwszy odcinek ING - Porozmawiajmy o pieniądzach z udziałem Red Lipstick Monster, Karola Paciorka, Martina Stankiewicza i Izaka został właśnie udostępniony na kanale YouTube ING Banku Śląskiego.

